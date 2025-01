Gabriele Cirilli e il figlio Mattia sono tra gli ospiti protagonisti di BellaFesta, il programma condotto da Pierluigi Diaco che metterà a confronto due generazioni, ma all’interno di famiglie celebri. In gara anche il celebre attore e comico italiano che per l’occasione ha deciso di mettersi in gioco con il figlio Mattia nato dalla storia d’amore con la moglie Maria. Una bella sfida per padre e figlio che hanno deciso, per la prima volta, di partecipare ad un game televisivo mettendosi così alla prova contro altre coppie di personaggi celebri. Si tratta di una bella occasione per Gabriele Cirilli di far conoscere il figlio Mattia che poco tempo fa si è laureato rendendo davvero felice ed orgoglioso il padre.

“Orgoglio, onore, felicità, soddisfazione, Amore unico per noi” con queste parole Gabriele Cirilli ha condiviso l’immensa gioia nel giorno della laurea dell’amato figlio Mattia. A corredo di questa dedica anche una foto in cui l’attore si mostrava felice accanto alla donna della sua vita: la moglie Maria De Luca.

Gabriele Cirilli e il figlio Mattia: la dedica per la laurea

Non solo, Gabriele Cirilli ha scritto anche una sentita dedicata al figlio Mattia: “caro Dottor Cirilli Mattia adesso tocca a te. Dedico questa Laurea anche ai miei genitori, che tanto avrebbero voluto per me questo risultato. Ma tanto stanno godendo da lassù”. Il figlio di Gabriele Cirilli ha conseguito la laura in discipline dello spettacolo all’Università di Pisa e sogna di diventare regista un giorno. Per l’attore e comico non è stato facile coniugare la sua carriera artistica con il ruolo di padre anche se dalle pagine di Ortica Web ha detto: “se avessi dovuto scegliere tra fare l’attore e fare il padre, avrei fatto il padre”.

Parlando poi del carattere del figlio Mattia ha confessato: “è molto riservato, non è mai stato molto avvezzo a sorprese e regali”. Infine l’attore e comico ha detto: “per mio figlio farei qualsiasi cosa, è quanto di più importante abbia mai fatto nella vita”.