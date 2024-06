Gabriella, chi è la mamma di Edoardo Stoppa?/ Messaggio per il figlio all’Isola dei famosi 2024: “Resisti”

Edoardo Stoppa, chi è la mamma Gabriella? Lui: “La mia famiglia è fonte di ispirazione”

Durante il suo percorso all’Isola dei famosi 2024 Edoardo Stoppa ha dimostrato di avere la stoffa del leader non di capo, determinato e grintoso da un lato ma anche altruista ed attento dall’altro. In queste settimane, poi, a dargli forza e coraggio è intervenuta la sua famiglia, la moglie Juliana Moreira, i figli Lua e Sol e la mamma Gabriella, chi è? Le informazioni sulla donna sono scarne ma quel che è certo è che insieme al marito, scomparso pochi anni fa su cui il figlio a Verissimo ha confessato: “Era fissato sulla scuola, che l’istruzione è importante e poi mi ricordo che noi eravamo quattro figli e quando gli dicevo a chi vuoi più bene lui rispondeva a quello che ha più bisogno.”

Chi è la mamma di Edoardo Stoppa, Gabriella? Classe 1935 è una splendida signora di quasi 90 anni, che non dimostra affatto la sua età. Nelle scorse settimane, insieme ai nipotini, ha fatto una sorpresa al figlio, naufrago all’Isola dei famosi 2024 per dargli forza nel gioco: “Resisti, non manca molto. Il premio finale sarà bellissimo, perché è la tua famiglia.” Edoardo Stoppa su mamma Gabriella e sulla sua famiglia in generale ha ammesso: “La mia famiglia è la mia fonte di ispirazione in ogni prova. Juliana è una donna meravigliosa, mi incita sempre. Quest’Isola regala momenti meravigliosi e ti insegna tanto”

Gabriella, chi è la mamma di Edoardo Stoppa: il tenero soprannome datole da Juliana Moreira

Le informazioni su chi è Gabriella la mamma di Edoardo Stoppa sono molto scarne. In un’intervista rilasciata a Verissimo poco prima di partire per l’Honduras, Edoardo Stoppa l’ha definita il perno della famiglia con un’energia invidiabile, amante e rispettosa dell’ambiente e innamoratissima dei nipotini. Juliana Moreira, invece, avendo perso la mamma da bambina la considera come una seconda mamma: “La mamma di Edo (il marito ndr) mi ha adottato. Io passo molto tempo con lei. Gabriella sapeva il dolore che mi aveva lasciato la morte di mia madre” E subito dopo ha rivelato il tenero soprannome che le ha affibbiato: “Ciao Mammutella, la chiamo così perché lei è buona come quella cosa li da spalmare. È molto presente visto che io non ho la mamma lei è sempre con noi e mi fa un po’ da mamma.”











