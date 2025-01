Gabriella Labate, Bianca e Samuele sono rispettivamente la moglie e i figli di Raf, il cantautore italiano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo grazie al brano “Self Control”. Un successo straordinario quello del cantante che ha sempre potuto contare sul supporto incondizionato della sua famiglia; a cominciare dalla moglie Gabriella Labate che ha cambiato in meglio la sua vita. Dalla pagine di Today, infatti, parlando proprio della moglie e compagna di vita ha detto: “mi ha insegnato a essere diretto, a dire ciò che penso, a non avere paura di guardare in faccia le cose”. La musica è da sempre la sua più grande passione che ha trapassato anche al figlio Samuele che ha deciso di lanciarsi nel districato panorama musicale con il nome d’arte di D’Art.

Una decisione che il cantante ha condiviso visto anche l’atteggiamento positivo del figlio nell’affrontare un mestiere così difficile. “Ha deciso di fare questo mestiere per la felicità, non per i risultati o per far soldi come spesso accade oggi” – ha detto Raf, papà orgoglioso del figlio.

La storia d’amore tra Gabriella Labate e Raf

Una gran bella storia d’amore quella tra Gabriella Labate e Raf che sono legati da più di 35 anni. Tra i due non è stato amore a prima vista stando a quanto raccontato proprio dalla ex ballerina dalle pagine di Confidenze: “mi sembrava antipatico, poi ci siamo rivisti a Napoli”. Dopo i primi incontri si sono ritrovati a Saint Vincent e hanno condiviso una cena che ha lasciato il segno. Da allora i due non si sono più lasciati e insieme hanno affrontato gioie e dolori come la terribile malattia che la showgirl ha dovuto affrontare e superare.

“Nella vita sono grata anche a questo dolore” – ha detto Labate parlando della malattia che ha deciso di raccontare in un romanzo dal titolo “Nudi” che in parte rappresenta anche l’amore che da più di 35 anni condivide con il suo Raf. “Nudi è come ci siamo sempre sentiti io e Raffaele in mezzo alla folla, capaci di capirci al primo sguardo anche tra mille persone” – ha ex precisato la ballerina.