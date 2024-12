Genitori Alessia Marcuzzi, chi sono Eugenio e Antonietta

Merito della vita di Alessia Marcuzzi è sicuramente da attribuire ai genitori della conduttrice romana, Eugenio Marcuzzi e Antonietta Donatelli, due figure centrali per la stimata presentatrice che da trent’anni è ormai sulle scene televisive. Dei genitori Alessia Marcuzzi non ha mai parlato troppo, anche se sappiamo che il papà è originario di Trieste, mentre la madre della Puglia, hanno poi convissuto a Roma, città nella quale è nata la conduttrice. Lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo, sappiamo che il padre di Alessia Marcuzzi ha comunque avuto un ruolo importante nell’azienda fondata dalla stessa presentatrice, Marks and Angel, nata nel 2012.

Riguardo ai genitori Alessia Marcuzzi ha speso parole importanti, in particolare soffermandosi sul carattere della madre Antonietta: “Spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra, leggerezza e profondità”.

Genitori Alessia Marcuzzi e lo speciale rapporto con i nipoti

Tra le poche informazioni che abbiamo riguardo Eugenio Marcuzzi e Antonietta Donatelli, sappiamo che i genitori di Alessia Marcuzzi sono particolarmente legati ai due nipoti, Tommaso, nato dal matrimonio tra la conduttrice e Simone Inzaghi, ma anche Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Inoltre, la madre e il padre della conduttrice che abbiamo visto nei mesi scorsi in giuria a Tale e quale show, sono sempre stati grandi appassionati di viaggi e amano trascorrere il loro tempo al mare o in montagna.

E non mancano le occasioni ai genitori di Alessia Marcuzzi di trascorrere del tempo con i nipoti, quando capita che la conduttrice romana viaggi per lavoro, inoltre il rapporto con la figlia è sempre splendido, anche a distanza di anni sono sempre pronti a spendere consigli preziosi per la showgirl.

