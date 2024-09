Genitori Shaila Gatta, la confessione della ballerina: “Con mio padre non ci siamo parlati per anni”

La ballerina ed ex velina di Striscia la notizia si appresta a fare tappa nella casa del Grande Fratello stasera lunedì 16 settembre 2024, Shaila Gatta varcherà la porta rossa e porterà dietro il suo bagaglio di vita, fatto di sofferenze e grandi soddisfazioni. Ma chi sono i genitori di Shaila Gatta? Papà Cosimo e mamma Luisa hanno giocato sempre un ruolo di primaria importanza e non hanno mai mollato il fianco della ragazza cresciuta a Napoli e che abbiamo visto negli ultimi anni ballare sul bancone di Striscia la notizia, non sono mancati però anche i momenti complicati, come svelato dalla stessa danzatrice, i genitori di Shaila Gatta hanno vissuto qualche anno di tensione con l’ex velina, in particolare il padre.

Tutto è nato quando la ballerina ha deciso di lasciare Napoli per cercare fortuna a Roma, partendo contro la volontà del padre che non comprendeva come una semplice passione potesse diventare un lavoro vero e proprio. “Per molto tempo io e lui non ci siamo rivolti la parola, anzi, ero io quella arrabbiata con lui, oggi capisco che la sua era solo paura, e forse anche frustrazione per non potermi dare quanto avrebbe voluto”.

Genitori Shaila Gatta, che mestiere fanno: “Papà autista, mamma cuciva in casa”

I sacrifici dei genitori di Shaila Gatta sono poi stati ripagati dalla figlia, riuscita a sbarcare nel mondo dello spettacolo e costruendosi un curriculum sicuramente invidiabile, l’ex velina di Striscia la notizia ha raccontato in una intervista al Corriere della sera alcuni dettagli di famiglia:

“Mio padre Cosimo è autista Asl, mamma Luisa ha fatto per anni la sarta in casa, soldi non ce n’erano tanti e per poter studiare danza alla Scuola Harmony di Napoli ho dovuto fare molte rinunce”. E sicuramente nella casa del Grande Fratello non mancheranno le sorprese, con i genitori di Shaila Gatta che sicuramente faranno un’incursione a sorpresa nel loft più spiato d’Italia.

