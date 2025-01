Gianni Sperti contro Domenico a Uomini e donne: alta tensione

Si scaldano gli animi a Uomini e donne 2024, Gianni Sperti va all’attacco contro Domenico nel dating show condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Tra i cavalieri è nato infatti uno scontro non indifferente, con Erika al centro dello studio e che ha causato le discussioni tra i due uomini, con l”opinionista Gianni Sperti che ha tuonato contro Domenico dopo aver giudicato eccessivo il suo comportamento contro Erika nel format, Gianni ha consigliato la donna di evitare di approfondire la conoscenza con lui, dopo le parole udite in trasmissione:

Brunori Sas a Sanremo 2025, brano dedicato alla figlia/ “Non volevo fare la solita canzone ruffiana”

“Erika uno che dice serate ‘inconcludenti’ e che zittisce così, ma mandalo a quel paese senza neppure dare spiegazioni…Io sto guardando il comportamento di uno che non si può definire uomo perché uno che dice a una donna” lo sfogo durante il programma di Canale Cinque che ha poi fatto il giro dei social.

Iago Garcia innamorato di Stefania Orlando al Grande Fratello?/ "Ho voglia di conoscerti bene"

Domenico attacca la dama a Uomini e donne: lo sfogo di Maria De Filippi

Non è finita qui, perché dopo i momenti di tensione tra Domenico e Gianni Sperti andati in scena nella trasmissione di Canale Cinque, i due si sono confrontati ancora, prima di passare il testimone anche ad Erika, anch’essa chiamata al centro di una litigata durante il programma pomeridiano di Mediaset.

“Stai facendo show…Erika non mi fa parlare perché se no qua dentro ti faccio fare una figura di mer**…Fammi stare zitto…” è l’avvertimento lanciato da Domenico nei confronti di Erika durante il programma. A quel punto è intervenuta anche Maria De Filippi, che ha alzato i toni contro Domenico: “Scusa, ma se dici che non vuoi più parlare allora non andare avanti, altrimenti sembra il contrario qui” la frecciatina pungente della padrona di casa di Uomini e donne.

Shaila Gatta ‘sfida’ Marina La Rosa: “Fatela entrare al Grande Fratello!”/ Lei replica: “Non mi interessa…”