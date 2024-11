Alda D’Eusanio ha vissuto un lutto molto doloroso, quello della morte di Gianni Statera, suo marito venuto a mancare a soli 56 anni. Chi era? Si tratta di uno dei sociologi più famosi del nostro Paese, che ha insegnato all’università Sociologia delle relazioni internazionale e Metodologia della ricerca sociale. Non solo, Gianni Statera è stato anche preside della facoltà di Sociologia diventando poi il direttore di una nota rivista, intitolata “Sociologia e ricerca sociale”.

Alda D’Eusanio, chi è? La triste storia sulla malattia/ "Un pappagallo mi ha salvato la vita"

Suo fratello è il celebre giornalista Alberto Statera, ma Gianni è famoso anche per essere stato sposato con Alda D’Eusaneo. Il loro matrimonio è stato caratterizzato da tantissimo amore, e la giornalista ha parlato dei loro primi incontri, sempre con tanta commozione. Alda D’Eusanio ha spiegato che a conquistarla è stata l’infinita intelligenza di Gianni Statera, che per ben sei mesi l’ha corteggiata prima di ricevere un bacio. “Un amore vero va aldilà del corpo, degli oceani, dell’eterno“, ha spiegato Alda, “Soffro la sua morte solo il giorno del mio compleanno perché il suo regalo era passare un giorno intero con me“.

Alda D'Eusanio, chi è?/ L'incidente choc a cui è sopravvissuta per miracolo: "La mia vita è cambiata"

Gianni Statera, com’è morto e che malattia aveva: “Morirà solo quando il mio cuore smetterà di battere”

Come è morto Gianni Statera? Che malattia aveva? Purtroppo il sociologo è scomparso all’improvviso per un infarto. La sua dipartita ha scatenato in Alda D’Eusanio un disturbo alimentare che l’ha portata a perdere quasi 35 chili, travolta dalla depressione per aver perso un marito di soli 56 anni. Alda D’Eusanio ha sempre raccontato con tanta forza d’animo tutto il dolore vissuto dopo la scomparsa improvvisa dell’uomo, dicendo di essersi ridotta pelle e ossa e di essere stata aiutata da un pappagallo e di aver ricominciato a mangiare grazie a lui.

Alda D’Eusanio ricorda il marito Giovanni Statera a La Volta Buona: “Sempre con me”/ “La sua morte…”

Ancora oggi Alda D’Eusanio parla di Gianni Statera con la stessa luce negli occhi di una volta. Si dice innamorata come il primo giorno: “Se tu sei innamorata di una persona non puoi innamorarti di un’altra persona. Mio marito mi piace tuttora“. La giornalista e celebre conduttrice si ritiene fortunata, nonostante la terribile perdita prematura del marito. “Ho avuto la fortuna di incontrare l’uomo giusto e di essere amata. Il suo cuore batte nel mio e si fermerà nel giorno in cui si fermerà il mio…“.