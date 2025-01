Giorgio Cantarini ha una fidanzata? Il celebre attore che ha interpretato Giosuè ne La Vita è Bella è oggi un interprete di trentun’anni che vive a New York con la sua compagna. Non si è mai saputo molto sulla sua vita personale, se non che Giorgio Cantarini è fidanzato con la bellissima Marial Bajma Riva, anche lei attrice e non solo! Originaria di Savona, oltre a far parte del mondo della recitazione è anche una ballerina.

Marial Bajma Riva ha studiato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico, per poi apparire in numerosi film. Tra i lavori più belli, “La Regina dei Salotti”, cortometraggio diretto da lei e dal fidanzato Giorgio Cantarini. Marial Bajma Riva ha anche recitato nel 1991 nella pellicola “Governance”. Di Giorgio Cantarini e della sua vita privata si sa ben poco, ma a La Repubblica l’attore ha svelato di vivere a New York per continuare con i suoi progetti di carattere cinematografico. Oltretutto, Giorgio Cantarini si è spostato in Italia nel periodo peggiore del Covid, aiutando la sua Viterbo, città in cui è nato.

Giorgio Cantarini, la fidanzata Marial Bajma Riva è Alice nella serie con Elena Sofia Ricci

Marial Bajma Riva, fidanzata di Giorgio Cantarini ha una bellezza fuori dal comune, con dei lineamenti molto particolari e una poliedricità unica nella sua professione. Di origini italo-francesi, la ragazza è nata nel 1995 e sin da piccola ha studiato danza classica. Con Elena Sofia Ricci, l’abbiamo vista poi nella serie tv Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia dove ha interpretato il personaggio di Alice. Ad appena diciotto anni, la fidanzata di Giorgio Cantarini ha iniziato ad affacciarsi al mondo dello spettacolo diventando poi parte del Centro Teatrale Santacristina di Perugia.

Al magazine Dettiefumetti, la ragazza aveva spiegato di essersi avvicinata alla recitazione in modo totalmente naturale dato che da piccola era molto brava a imitare i suoi familiari e non solo: “Questa cosa me la sono portata dietro anche durante l’accademia di danza dove organizzavo spettacoli interni tra noi allievi“, ha aggiunto Marial Bajma Riva. Oggi insieme a Giorgio Cantarini porta avanti il suo sogno e la sua carriera nella Grande Mela, anche se ogni tanto torna in Italia per portare avanti progetti nel nostro Paese.