Gli amanti dei 5 mari, diretto da John Farrow

Venerdì 11 ottobre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film drammatico del 1955 dal titolo Gli amanti dei 5 mari. La pellicola è diretta dal regista John Farrow, film maker particolarmente attivo tra gli anni ’30 e ’50 con lungometraggi come La fuga di Tarzan (1936), The Hitler Gang (1944) e Furia infernale (1957). Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Roy Webb, che nel corso della sua carriera è stato candidato per ben 7 volte al Premio Oscar per la migliore colonna sonora.

Il protagonista del film Gli amanti dei 5 mari è interpretato dal celebre “The Duke” John Wayne, considerato uno dei più grandi artisti della storia cinematografica, diventato famoso in particolare per i suoi ruoli in progetti di genere western come Il Grinta (1969). Al suo fianco la splendida Lana Turner, una delle dive più amate degli anni d’oro di Hollywood. Nel cast anche l’attore britannico David Farrar, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Mr. Dean in Narciso nero (1947).

La trama del film Gli amanti dei 5 mari: amore e spionaggio durante il nazismo

Gli amanti dei 5 mari racconta alcune terribili vicende accadute durante la Seconda Guerra Mondiale. La sopravvivenza dell’intera umanità è messa in serio pericolo dalle mire del leader tedesco, deciso a sottomettere tutti gli altri Paesi del mondo e ad affermare la propria superiorità. In questo scenario drammatico, Karl Ehrlich (John Wayne), capitano di un mercantile tedesco, è disposto a mettere in campo tutte le sue forze per riuscire a terminare il proprio lavoro.

Il protagonista è un uomo retto, ligio ai propri doveri e impegnato da sempre nella propria professione. Il capitano si trova presso il porto di Sydney in Australia e vorrebbe ritornare in patria, ma l’impresa sarà tutt’altro che facile a causa della situazione bellica imperante. Nonostante le sue indiscusse qualità, infatti, Ehrlich viene visto da coloro che incontra come un nemico, un esaltato al pari del leader del suo Paese. Karl, in realtà, non è affatto un sostenitore del pensiero nazista, e negli anni è riuscito a guadagnarsi la fiducia degli uomini con cui lavora, come il capitano britannico Jeff Napier (David Farrar), scelto per ispezionare la sua imbarcazione, affiancato dalla sua fidanzata Elsa Keller (Lana Turner).

In realtà, nessuno immagina che la donna lavori come spia dei tedeschi, mentre la situazione diventa ancora più complicata quando tra lei e Karl inizia a nascere un profondo sentimento.

