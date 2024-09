Grande Fratello 2024 concorrenti, Alfonso Signorini spiazza: “Non li scelgo tutti io e alcuni non mi convincono”

Sta per partire la nuova edizione del Grande Fratello 2024, lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale5 ed il conduttore Alfonso Signorini e una delle due opinioniste Cesara Buonamici hanno rilasciato una lunga intervista al magazine Chi in cui si sono sbilanciati sul reality, sul cast dei concorrenti e su cosa si aspettano da questa nuova esperienza. Tuttavia, in maniera inaspettata, Alfonso Signorini si è dissociato da alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024.

Nel dettaglio, infatti, Alfonso Signorini ha voluto chiarire: “Intanto voglio dire che i ragazzi non li scelgo io, il cast del GF è il risultato di mesi e mesi di ricerche, riunioni con il gruppo autoriale, è ovvio che poi l’opinione di una persona possa contare più di quella di un’altra ma è frutto di una scelta democratica.” E subito dopo ha rincarato la dose aggiungendo: “A volte è anche capitato che facessi passare persone che non mi convincevano, altre ho insistito per fare entrare chi non convinceva gli altri.”

Alfonso Signorini rompe il silenzio sui concorrenti del Grande Fratello 2024: “Cast forte”

Alfonso Signorini e Casara Buonamici hanno concesso una lunga intervista al magazine Chi in cui ognuno faceva una domanda all’altro. Ed il conduttore dopo aver premesso e chiarito che non sceglie da solo i concorrenti del Grande Fratello 2024 sul cast di quest’anno ha rivelato: “Il cast è forte perché c’è un contrasto, non ci saranno più vip e non vip, non ci sono caste, ci saranno protagonisti con le loro storie e i loro caratteri. C’è un forte gruppo giovane fatto di persone diverse tra di loro, si passa dal medico all’idraulico, secondo me sarà un cast divertente.”

Ed infine Alfonso Signorini ha concluso l’argomento cast dei concorrenti del Grande Fratello 2024 rivelando qual è il suo obbiettivo: “Il mio obiettivo è di far rivivere quel clima di leggerezza e di divertimento che si respirava nelle mie prime edizioni con Zorzi, la Orlando, la de Blanck, Malgioglio, la Ricciarelli e le Selassiè, senza i toni tensivi e cupi che, a volte, si sono respirati nelle ultime edizioni.” Al momento i concorrenti ufficiali del GF 2024 annunciati sono: Enzo Paolo Turchi, Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Pamela, Ilaria ed Eleonora di Non è la Rai, in gioco come unico concorrente, Clayton Norcross e Lino Giuliano. A proposito dell’ex protagonista di Temptation Island, però, la sua partecipazione sarebbe a rischio per alcuni commenti omofobi rivolti al conduttore Enzo Bambolina.