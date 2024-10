Grande Fratello 2024, concorrenti preoccupati: salta la doppia puntata

Questa sera giovedì 10 ottobre 2024 non andrà in onda il tradizionale appuntamento con il Grande Fratello di Alfonso Signorini, visto che Mediaset ha deciso di ripiegare sulla serie turca Endless Love, capace di interessare il pubblico in questi mesi e che è già stata proposta in prima serata con successo nelle passate settimane. Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024, però, non è passata inosservata la notizia della mancata puntata che dunque blocca il doppio appuntamento, e così nella Casa hanno iniziato a farsi largo le supposizioni. Michael Castorino è rimasto sorpreso, visto che era certo riguardo alla messa in onda della puntata: “Quando hanno chiesto alle Non è la Rai, hanno detto ‘ovvio che c’è la puntata giovedì’, perché devono dirci….”.

Melina Francavilla, chi è e com'è morta la mamma di Elisabetta Gregoraci/ "La malattia è stata un calvario"

Luca Calvani ha invece frenato gli entusiasmi dopo aver compreso che la puntata di stasera del Grande Fratello 2024 non andrà in onda, e ha compreso come probabilmente gli ascolti non siano decollati: “In più è normale, danno uno slancio al programma per farlo partire, vuol dire che non andiamo bene e basta”. E Giglio ha accolto con ironia le parole del compagno di gioco: “Allora io esco”.

Alan Friedman ha violato il regolamento di Ballando con le stelle 2024?/ Cosa ha fatto il giornalista

Grande Fratello 2024, stop momentaneo alla doppia puntata

Niente da fare per il Grande Fratello 2024, che questa sera non tornerà in onda dopo la puntata di lunedì scorso e ha spostato l’appuntamento alla prossima settimana. Il reality di Canale Cinque questa sera lascerà posto a Endless Love e non è la prima volta che Mediaset ridisegna così i palinsesti della programmazione.

Già in passato infatti è accaduto che nonostante da programma il Grande Fratello fosse fissato per due volte a settimana, capitasse che per alcune settimane venisse messo in stand-by il doppio appuntamento, vedremo se nelle prossime settimane verrà ristabilito oppure se il Grande Fratello 2024 proseguirà con una puntata a settimana, come accadeva praticamente sempre prima dell’era Alfonso Signorini.

Alvaro Morata, la dura lotta contro la depressione/ Lasciare la Spagna è stato inevitabile