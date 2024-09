Dopo numerose segnalazioni su una presunta relazione fuori dal Grande Fratello, Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes ha voluto rompere il silenzio, dicendo le cose come stanno. Lui, modello di 27 anni, è stato con la modella per ben due anni. La storia d’amore è poi finita, ma da quando la Prestes è diventata una dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello, sono spuntate alcune voci che hanno parlato di “un uomo che la aspetta fuori dalla casa”, intendendo proprio lui, Carlo Motta.

A FanPage, il modello ha rotto il silenzio, spiegando che la relazione è finita il 6 marzo di quest’anno: “è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento“. Carlo Motta tiene quindi a precisare che la decisione di terminare la storia d’amore è la sua, continuando a raccontare i motivi dell’epilogo. Il modello, ex fidanzato di Helena Prestes ha svelato che lei era troppo lunatica e che di conseguenza, lui viveva male, senza riuscire a “mantenere una linearità nella vita”.

Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes del Grande Fratello, ha espresso parole pesanti nei confronti della precedente fidanzata. Ai microfoni di FanPage ha spiegato di essere stato molto stanco della loro relazione, subendo le sue “montagne russe emozionali”. “Ho accumulato un livello di stress incredibile“, dice Carlo Motta, continuando a dire che Helena Prestes era morbosa nei suoi confronti, impedendogli di vivere in modo sereno. Sicuramente, questa sua dichiarazione nega definitivamente qualsiasi possibile relazione tra loro fuori dal Grande Fratello.

Era stata Deianira Marzano qualche giorno fa a dire di suo pugno che Helena Prestes non è single anche se si è presentata come tale nella casa. “Ha un uomo che la aspetta fuori“, ha scritto l’esperta di gossip, dopo che molti dei seguaci hanno mandato segnalazioni e dubbi su un presunto fidanzamento nonostante la dichiarazione di non avere un fidanzato. A FanPage Carlo Motta ha anche raccontato di non essersi affatto pentito di averla lasciata, dato che non apprezza il modo in cui si comporta con gli uomini.