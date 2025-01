Helena Prestes è ufficialmente fuori dal Grande Fratello. Quella che sembrava una delle concorrenti destinate alla finale, se non addirittura alla vittoria, è stata sorprendentemente eliminata a pochi mesi dal termine del reality. Ma, facciamo un passo indietro. Nelle ultime settimane, la brasiliana ha iniziato a mostrare segni di cedimento dopo quasi quattro mesi nella Casa, con comportamenti sempre più sopra le righe. Il culmine è arrivato durante un feroce scontro con Jessica Morlacchi, quando Helena ha lanciato un bollitore pieno d’acqua contro la coinquilina, dandole anche della “pu*tana”.

Grande Fratello, Luca Calvani ha sentito Helena Prestes dopo l'eliminazione?/ Rivelazione fa scattare censura

Il Grande Fratello ha quindi deciso di mandare Helena in nomination d’ufficio con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, che ha scelto di abbandonare la Casa. Una punizione piuttosto soft, considerando il gesto, ma con una sorta di tranello: questa volta il pubblico doveva rispondere alla domanda “Chi vuoi eliminare?”, invece del solito “Chi vuoi salvare?”. Questo ha portato ad uno scontro diretto tra le due concorrenti più forti di quest’edizione: Helena e Shaila Gatta, nominata dagli altri inquilini. Alla fine, Helena è stata eliminata, e i suoi fan hanno iniziato a gridare al complotto. Ma, peccato che non abbiano ancora capito di essere stati proprio loro a determinare la sua uscita.

Errore percentuali Grande Fratello, in arrivo televoto flash?/ La battaglia infondata delle fan di Helena

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello: colpa degli autori o dei fan?

Nelle ultime ore, sui social si è scatenata una vera bufera. In tanti, infatti, non riescono a capire come una concorrente così amata come Helena Prestes abbia potuto perdere al televoto. A peggiorare la situazione ci si è messo anche l’ex vippone Alex Belli, che ha insinuato dubbi sul programma. Alcuni pensano che gli autori abbiano voluto far fuori Helena perché ormai troppo scomoda e, non avendo il coraggio di squalificarla, abbiano manipolato le votazioni. Altri invece credono che, come successo con Iago Garcia, il GF stia eliminando i ‘nemici’ di Lorenzo Spolverato, considerato uno dei protetti di quest’edizione. La verità, però, è molto più banale: i fan della modella hanno semplicemente sbagliato strategia.

Grande Fratello, Helena rompe il silenzio dopo l'eliminazione/ Like romantici a Zeudi e Javier, è polemica

I sostenitori di Helena Prestes, invece di puntare su concorrenti più deboli come Ilaria Galassi, hanno deciso di concentrarsi su Shaila Gatta, sua storica rivale e potenziale ostacolo alla vittoria. Con il supporto della sorella di Helena, hanno lanciato una campagna di votazioni di massa, ampiamente condivisa sui social. Ma non hanno calcolato che i fan di Shaila e Lorenzo, gli “Shailenzo”, avrebbero reagito alla grande, unendo le forze con altri fandom per eliminare la Prestes, ormai contro tutta la Casa. Se i suoi supporter avessero scelto di eliminare un’Ilaria o un Tommaso, la brasiliana probabilmente sarebbe ancora in gioco. E diciamocelo, se gli autori del Grande Fratello avessero davvero voluto farla fuori, bastava squalificarla dopo l’episodio del bollitore, che di certo non era una cosa da poco.