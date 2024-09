Durante il famosissimo podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha svelato altre chicche importanti. Oltre ad aver analizzato a fondo il caso della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata, il re dei paparazzi ha anche svelato un retroscena scioccante sul Grande Fratello. Ovviamente, non c’è ancora nessuna conferma ufficiale ma pare che Alfonso Signorini abbia “tartassato” per mesi il figlio di Massimo Bossetti per entrare a far parte del cast di settembre 2024. Una notizia a tratti inquietante quella del “corteggiamento” di Nicolas Bossetti, figlio di colui che è condannato all’ergastolo per aver ucciso Yara Gambirasio.

Dopo la serie tv dedicata al caso, molti si sono chiesti infatti chi fossero i figli di Massimo Bossetti, anche se in rete circolano poche informazioni su di loro. Il docufilm su Netflix ha però contribuito a rendere i protagonisti della vicenda delle possibili star, come la moglie, donna affascinante che si è raccontata nel documentario. E così, anche Alfonso Signorini, sempre in cerca di concorrenti da scoop, avrebbe contattato Nicolas Bossetti per farlo partecipare al Grande Fratello, senza però ottenere una risposta positiva.

Nicolas Bossetti al Grande Fratello? “Ha rifiutato una cifra enorme, chapeau.”

Nicolas Bossetti avrebbe rifiutato di entrare a far parte del Grande Fratello per l’edizione 2024-2025. Come ha svelato Fabrizio Corona nelle sue consuete indiscrezioni a Gurulandia, pochi sanno chi siano i figli del presunto assassino di Yara Gambirasio, intorno alla quale ruotano ancora oggi verità mai svelate e dinamiche poco chiare. Sempre Fabrizio Corona ha svelato che la seconda figlia di Massimo Bossetti avrebbe aperto un canale Onlyfans con il quale si presenta con il cognome del padre, quasi ad esorcizzare un passato poco felice. Oltretutto, il re dei paparazzi avrebbe svelato che la ragazza è affetta da depressione e che tutt’oggi combatte coi mostri della sua infanzia.

In quanto a Nicolas Bossetti, figlio del carpentiere di Mapello e di Marita, pare che avrebbe rifiutato la partecipazione al reality nonostante gli fosse stata proposta una cifra importantissima. “Questo gli fa molto onore“, ha affermato Corona, “Non è un rifiuto finto, è proprio vero. Ha rifiutato ed è un grandissimo segno di valore. Questo ragazzo non è nulla di che, ma al Grande Fratello avrebbe fatto scalpore perché è figlio di quell’uomo“. C’è da precisare che per ora non risultano conferme rispetto a questo invito al Grande Fratello, nè da parte del diretto interessato e nemmeno dagli autori del reality.