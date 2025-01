Giornata di aerei al Grande Fratello per Helena Prestes e Javier Martinez. La mattina del 10 gennaio, sopra la Casa più spiata d’Italia, sono volati diversi messaggi da parte dei fan per i concorrenti, tra cui uno dedicato a Shaila e Lorenzo, un altro per Tommaso e Mariavittoria, uno per Zeudi e ben due per Helena e Javier. Grazie alla loro amicizia speciale, la brasiliana e l’argentino hanno conquistato un ampio seguito di fan, che non solo tifano per loro, ma sperano anche che tra i due possa nascere qualcosa di più romantico.

Gli Helevier – così si definiscono i loro sostenitori – hanno inviato prima un aereo con il messaggio: “Insieme la vostra versione più bella”. Successivamente, però, è arrivato un altro messaggio che, più che un segno di supporto, è parso un vero e proprio avvertimento riguardo agli altri coinquilini. “Non fidatevi di Zeudi, Alfonso e Chiara. Noi vediamo tutto”, si legge nello striscione, scritto in inglese. Secondo i fan, quindi, i due gieffini dovrebbero guardarsi le spalle da tre concorrenti in particolare: Zeudi Di Palma, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Helena e Javier sono rimasti un po’ spiazzati dal messaggio e hanno cercato di capirne il significato.

"Non fidatevi di Zeudi, Alfonso e Chiara": il messaggio particolare dei fan del Grande Fratello a Helena Prestes e Javier Martinez

In un primo momento, Javier ed Helena hanno ipotizzato che l’aereo potesse riferirsi a quanto accaduto dopo la lite tra l’ex naufraga e Jessica Morlacchi. Difatti, mentre gli altri inquilini si sono tenuti in disparte, Javier è rimasto vicino alla sua amica, trascorrendo con lei la notte in suite, dove era stata isolata per calmarsi dopo l’agitazione. Nonostante tutto, i due non sembrano essersi lasciati influenzare troppo dall’aereo. Javier ha infatti ribadito di fidarsi di Alfonso, mentre Helena ha consolato Zeudi, visibilmente scossa dal messaggio. L’ex Miss Italia si è infatti chiesta più volte perché alcuni fan degli “Helevier” sembrino essere contro di lei.

Gli Helevier, fan che sognano un amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, non vedono di buon occhio Zeudi Di Palma probabilmente a causa del suo rapporto speciale con Helena. Le due, infatti, sono molto legate al punto da aver dato vita alla loro “ship“, le Zelena. Insomma, le solite rivalità tra fandom che si ripetono ogni anno al Grande Fratello. Pur ribadendo di non lasciarsi condizionare dai messaggi dei fan, Helena e Javier sembrano più uniti che mai, come se la fiducia tra di loro si fosse improvvisamente rafforzata.