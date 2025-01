Lorenzo Spolverato si lascia scappare una frase sospetta durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì, 27 gennaio. La serata è stata particolarmente tesa per la sua fidanzata, Shaila Gatta, che ha rischiato di essere eliminata. Il televoto di questa settimana ha coinvolto alcuni dei concorrenti più discussi della Casa, tra cui lo stesso Lorenzo, Stefania Orlando e Amanda Lecciso. Lo scontro decisivo, però, si è giocato tra Shaila Gatta e Luca Calvani, con quest’ultimo che alla fine è stato eliminato, lasciando la Casa per sempre.

Prima di conoscere l’esito finale, Lorenzo si è mostrato visibilmente agitato per la sua fidanzata, confessando ad Alfonso Signorini di essere preoccupato e di non riuscire ad immaginare la Casa senza Shaila. Tuttavia, subito dopo che lei si è salvata, è emersa una realtà diversa. Il modello milanese sembrava avere un’altra strategia in mente, dimostrando di conoscere molto bene le dinamiche del gioco. Durante una pausa pubblicitaria, mentre era seduto con Shaila sul divano, Lorenzo ha sussurrato una frase che non è passata inosservata: “Se esce Luca, non penso abbia il bonus. Se esci tu, hai il bonus. Però, se esci tu, ti hanno votato per uscire e anche questa cosa è da…”.

Il video della conversazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si è diffuso rapidamente sul web, facendo nascere diverse teorie complottistiche. In molti hanno iniziato a ipotizzare che il modello milanese fosse stato informato dagli autori del reality riguardo il bonus concesso all’ex velina, e che sapesse già che lui, Shaila, Javier e Zeudi sono i quattro concorrenti scelti dal Grande Fratello per avere una seconda possibilità di rientrare in gioco dopo l’eliminazione. La realtà, però, è decisamente meno complicata.

Lorenzo è, molto semplicemente, un ottimo giocatore. Il modello milanese osserva attentamente tutto ciò che accade nella Casa e, dopo quattro mesi, ha capito bene chi ha più possibilità di arrivare in fondo e chi, invece, è meno forte. Non è un caso che molte delle sue previsioni sul reality siano state corrette. Non c’è nessun complotto dietro, solo un ragazzo con tanta voglia di vincere. La sua determinazione si è vista chiaramente quando temeva che Shaila potesse essere eliminata e si stava già interrogando sul perché, dopo aver battuto Helena Prestes, non avesse ricevuto abbastanza voti.