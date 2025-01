Sono ormai passati più di quattro mesi da quando Shaila Gatta ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello e, in questo periodo, è successo di tutto. L’ex velina è riuscita a guadagnarsi sia un numeroso gruppo di fan che di haters, dividendo il pubblico in due. In particolare, ha attirato l’attenzione per la sua storia con Lorenzo Spolverato, ma anche per il suo carattere fumantino ed esuberante. A tal proposito, i suoi modi di fare hanno spesso attirato critiche, sia dentro che fuori dalla Casa. Tra i suoi coinquilini, le critiche più dure sono arrivate sicuramente da Helena Prestes, Javier Martinez e, più recentemente, anche da Stefania Orlando.

Shaila Gatta toglie il microfono, autori furiosi al Grande Fratello/ Frasi choc contro Helena Prestes

Fuori dalla Casa, poi, gli attacchi contro Shaila non sono certo mancati. Persino Alfonso Signorini, quasi in ogni puntata, le ha mosso qualche rimprovero. Marina La Rosa, ospite a Pomeriggio 5, l’ha attaccata duramente, arrivando a suggerirle ironicamente di cambiare carriera e fare la fruttivendola, ritenendo i suoi modi esuberanti e fuori le righe poco adatti alla televisione. Durante l’ultima puntata del reality, il video di quest’intervento dell’ex gieffina è stato mostrato a Shaila. Ora, a distanza di mesi, anche qualcuno molto vicino a Shaila sembra aver perso la pazienza: la sua migliore amica, Federica.

Perla Vatiero contro Shaila e Lorenzo al GF: "Fingono, tutta strategia"/ "Io e Mirko eravamo veri"

Grande Fratello, lungo sfogo della migliore amica di Shaila Gatta: accuse e frecciatine

“Cara amica mia, che stai subendo critiche e offese gratuite da mesi ormai è arrivato il momento di mettere in chiaro alcune cose. Perché c’è un limite a tutto”, con queste parole Federica, la migliore amica di Shaila Gatta, ha iniziato il lungo sfogo pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram. Successivamente, la ragazza ha continuato dicendo che, qualsiasi cosa faccia la ballerina, viene sempre accusata e insultata senza motivo, diventando praticamente il capro espiatorio di tutti. La donna ha anche tirato in ballo i “consigli” arrivati da fuori, come quelli di Marina La Rosa, scrivendo: “Shaila per quattro mesi si è messa in discussione (forse fin troppo), ha affrontato le critiche a testa alta, ha lavorato su sé stessa senza mai tirarsi indietro”.

Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Bernardo Cherubini/ "Mi ha persa, c'è troppa cattiveria"

Infine, ha risposto a chi critica Shaila da mesi per i suoi modi, spesso giudicati poco eleganti, sottolineando che l’eleganza non si misura da come si cammina o da altre superficialità, ma da atteggiamenti ben più gravi. Non a caso, ha fatto riferimento al famoso “lancio del bollitore” di Helena Prestes. “Il tuo sorriso è uno schiaffo morale a chi vive di rabbia e invidia”, ha chiosato Federica, continuando a supportare l’amica nel suo percorso al Grande Fratello.