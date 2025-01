Il pubblico del Grande Fratello molto spesso si dimentica che non è la vita vera, ma è un gioco, dove i concorrenti vogliono arrivare in finale per agguantare il montepremi. Gli amori sono rari, ma le amicizie sincere e vere ancora di più. Possibile che Helena Prestes e Jessica Morlacchi abbiano chiarito talmente tanto da essere diventate amiche? Una copertina realizzata per il settimanale Chi le vede insieme, sorridenti, a stringersi la mano.

Sotterrata l’ascia di guerra, o meglio il bollitore, tra Jessica e Helena? Stando a quello che sta succedendo nel tugurio in questi giorni e vedendo la copertina del magazine Chi pare proprio di sì. E il web come ha preso questa cosa? Male, ovviamente, con tantissimi commenti che attaccano le due donne e ovviamente il programma di Canale5.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi: il web non crede alla loro riappacificazione

Helena Prestes – che ha riflettuto sul bacio con Zeudi – è rientrata nel tugurio e insieme a Jessica Morlacchi, Eva, Michael, Iago e Michael stanno aspettando di poter rientrare in casa in base al risultato del televoto che si scoprirà stasera nella puntata condotta da Alfonso Signorini. Intanto il web non crede alla tregua tra Helena e Jessica e i commenti sul social X si sprecano: “False e affamate di soldi e popolarità”. C’è chi grida alla vergogna per Signorini e Pier Silvio Berlusconi.

Per il web il pubblico del Grande Fratello è sciocco perché da un certo potere ai concorrenti che possono spadroneggiare come vogliono e far credere qualunque cosa. C’è anche un pizzico di ironia in tutta questa rabbia da parte di una fetta dei fan perché si immagina la reazione schifata di Luca Calvani quando vedrà Helena e Jessica chiacchierare amabilmente del più e del meno all’interno della casa più spiata d’Italia. Intanto stasera ci sarà il risultato del televoto e stando alle anticipazioni chi dovrebbe rientrare al 99% è Helena e a seguire la cantante. Come le accoglieranno in casa, considerando che il ripescaggio non è andato giù alla maggior parte degli inquilini? Lo si scoprirà nella puntata di stasera dopo la consueta puntata di Striscia La Notizia.

