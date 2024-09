Helena Prestes, il bernoccolo in fronte prima di entrare nella Casa

Helena Prestes è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. La showgirl si è presentata nella Casa con un bernoccolo in testa, che come spiegato si è fatta in bagno poco prima del suo ingresso, essendo un po’ distratta per via della grande emozione di prendere parte al gioco. Descrivendosi, la modella italo-brasiliana ha spiegato: “Il mio carattere è energetico, attivo, ma sono diventata un pochettino più dolce di recente”. L’ex concorrente di Pechino Express e Isola dei Famosi ha spiegato di andare molto più d’accordo con gli uomini che con le donne, per via del suo carattere: dunque si prevedono scintille all’interno della Casa.

Interrogata dagli autori, Helena aveva spiegato di essere rimasta piacevolmente colpita da Luca Calvani: “Mi sembrava come Richard Gere, bellissimo. Poi ho visto che fa anche il cuoco… Anche se ha un compagno” ha sottolineato la modella parlando con Alfonso Signorini. Luca, infatti, dal 2022 ha rivelato di avere una relazione con un uomo, l’imprenditore Alessandro Franchini, cominciata ben 2016, dunque otto anni fa: far breccia nel cuore dell’attore non sarà affatto semplice per Helena Prestes.

Helena Prestes, l’ingresso nella casa in braccio a Luca Calvani

Essendo rimasta piacevolmente sorpresa dalla bellezza di Luca Calvani, Helena Prestes è stata accolta in Casa proprio dall’attore. Alfonso Signorini lo ha infatti mandato fuori dalla porta rossa per accogliere la modella: l’ha presa in braccio portandola all’interno delle mura. Una volta conosciuti gli altri concorrenti e incassati i complimenti di tutti per via della sua bellezza, l’italo-brasiliana ha avuto modo anche di rendersi protagonista del primo “siparietto” con Jessica Morlacchi, che è stata chiamata a commentare la presentazione di Helena e in particolare la parte sul suo carattere. “Lei ha il suo carattere forte ma anche io, ognuno ha il suo” ha replicato la cantante.