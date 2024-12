Il rapporto si sta incrinando sempre di più tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, le quali hanno vissuto molte emozioni contrastanti in queste ultime settimane. Dapprima sembrava ci fosse un flirt corrisposto, ma successivamente l’ex Miss Italia si è detta delusa dalla modella per via del suo comportamento apparentemente calcolato a favor di telecamera e di clip per i social. Nelle scorse ore Zeudi Di Palma ha infatti detto di essere convinta che la Prestes sia ancora interessata a Javier Martinez.

Non solo, come ha confidato a Shaila Gatta, è sicura di essere stata baciata solo per creare hype intorno alla situazione. Insomma, una bella dose di frustrazione per la ragazza. C’è da dire che al contempo anche lei ha fatto il “passo falso”, baciando Alfonso D’Apice. In ogni caso, poco fa Zeudi Di Palma si è confidata con Luca Calvani, il quale ha voluto avvicinarsi a lei dopo averla vista triste e avvilita. Al gieffino, l’ex Miss Italia ha spiegato che tutto quello che aveva previsto, purtroppo si è rivelato.

Zeudi Di Palma si è sfogata con Luca Calvani al Grande Fratello, raccontando di sentirsi amareggiata per la poca sincerità di Helena Prestes nei suoi confronti. “Sono abbastanza cosciente della realtà dei fatti“, ha detto al coinquilino, ribadendo di voler essere realista e considerare la modella semplicemente come una migliore amica. Poi ha aggiunto di aver capito che dentro al reality nessuno dei concorrenti vuole davvero creare una storia d’amore, ma di essere rimasta male perchè in amicizia è importante la sincerità. Insieme a Luca Calvani, ad un certo punto si è aggiunta Stefania Orlando, che ha dato voce a molti dei commenti che nelle ultime ore sono girati sui social.

La Orlando si è avvicinata ai due e ha detto: “Ricordiamoci che vi conoscete da un mese/20 giorni!“, e Zeudi Di Palma ci è rimasta male, ammutolendosi. Dopo l’intervento fuori dai denti di Stefania i social sono esplosi. Tra gli utenti chi scrive “Finalmente qualcuno dice a Zeudi che sta esagerando“. Altri criticano il fatto che la Di Palma stia cercando di fare troppo la vittima, mentre alcuni utenti criticano la buona fede della Miss, che appare spesso come costruita. Quale sarà la verità? Zeudi Di Palma è davvero così preoccupata per il rapporto con Helena?