Helena Prestes e Dayane Mello sono state insieme? Concorrente del Grande Fratello 2024 si espone: l’amicizia e l’allontanamento

Dayane Mello è guest star nella puntata del Grande Fratello 2024 in onda questa sera su Canale 5: il suo ritorno nel reality, dopo avervi preso parte nel 2020/21, questa volta non è in veste di concorrente ma come super ospite di serata per una sorpresa davvero speciale all’amica di sempre Helena Prestes. Le due ragazze hanno molte cose in comune e condividono una longeva amicizia: entrambe originarie del Brasile ed entrambe di professione modelle, sono unite da una lunga conoscenza che affonda le sue radici nel periodo dell’adolescenza. Tuttavia i molti si chiedono se tra le due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia: Helena Prestes e Dayane Mello sono state insieme?

Non si è saputo molto del loro rapporto di amicizia sino all’anno scorso, quando Helena Prestes prese parte all’Isola dei Famosi. Dopo aver fatto ritorno in Italia, scoprì con sua grande sorpresa che Dayane Mello l’aveva sempre sostenuta sui social nella sua avventura in Honduras, e questo portò ad un loro riavvicinamento dopo essersi distaccate per un certo periodo di tempo, pur non essendo mai state chiarite le motivazioni del loro allontanamento.

Helena Prestes e la verità sul rapporto con Dayane Mello: “Speciale per me“

Ma com’è nato il rapporto di amicizia tra Helena Prestes e Dayane Mello? A raccontarlo era stata l’attuale concorrente del Grande Fratello 2024 l’anno scorso, rispondendo su Instagram a domande e curiosità di alcuni fan: “Dayane e io abbiamo una storia lunghissima, cominciata quando avevamo 14 anni. Prima bottiglia insieme, la prima volta che abbiamo visto la neve insieme. Una bella storia di evoluzione dell’anima, ho sempre saputo che era speciale per me“.

Nonostante l’allontanamento per un certo periodo di tempo, le due amiche si sono riavvicinate e ora condividono un rapporto davvero speciale: “L’ho sempre tenuta nel cuore ma a volte le nostre evoluzioni prendono altre strade. Rispetto questa cosa perché nessuno è un santo, siamo qui per evolverci. Ma è stato bello essere sostenuta da lei. Non me lo immaginavo, è stata una bella sorpresa”. Helena Prestes e Dayane Mello sono state insieme? Dalle parole dell’attuale concorrente del Grande Fratello 2024 dunque sembra che le due non hanno avuto una storia d’amore.

