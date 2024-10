La presunta relazione tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024 sembra essere già finita. I due, dopo una litigata avvenuta in cucina il 7 ottobre sembra abbiano deciso di non parlarsi più. In realtà la decisione è stata di Lorenzo, il quale, dopo l’ennesima discussione indesiderata con la modella brasiliana avrebbe detto testuali parole: “Helena, io e te non siamo compatibili“. Il tutto è avvenuto nella casa del Grande Fratello durante la colazione, quando Helena Prestes e Spolverato hanno bisticciato per un motivo sconosciuto.

In cucina era presente anche Tommaso, che ha chiesto a Lorenzo cosa stesse succedendo. Il ragazzo ha risposto che “Helena Prestes non gli dà problemi“, ma che con lei non riesce a parlare dato che si infuria subito sulle piccole cose. Insomma, dopo un inizio scoppiettante, un bacio appassionato e alcune scenate di gelosia, tra Helena Prestes e Lorenzo sembra già essere tutto finito. La stessa cosa sta succedendo tra Shaila e Javier, come vedremo nella nuova puntata del Grande Fratello 2024: l’ex velina avrebbe detto all’argentino che non è scattata la scintilla, e che quindi preferirebbe viverlo come gli altri uomini della casa.

La mattina al Grande Fratello 2024 inizia malissimo per due dei concorrenti più chiacchierati del momento: Helena Prestes e Lorenzo. Dopo una risposta un po’ risentita della modella, Spolverato è esploso, chiedendole come mai reagisse sempre così. Ormai è evidente che tra i due ci siano grossi problemi di comunicazione, e rassegnato, Lorenzo le ha detto che loro non sono compatibili aggiungendo di non avere voglia di discutere con lei. Il tutto è successo dopo che Helena Prestes si è avvicinata al ragazzo per spiegarsi meglio e giustificare la sua risposta piccata. Lui non ne ha voluto sapere e si è allontanato raggiungendo Michael in giardino.

Al giovane varesino, Lorenzo ha spiegato quanto successo con Helena Prestes in cucina, dicendogli anche di essere molto infastidito dal fatto che la modella e Luca Calvani parlino di lui alle sue spalle, ma allo stesso tempo sa bene che non può evitarlo. Pare che ad infastidire Lorenzo sia lo sguardo incattivito della ragazza, che a suo dire è sempre pronta a “scattare” e a guardarlo con occhi da tigre, cosa che non riesce a farlo sentire tranquillo soprattutto in vista di una possibile relazione. Ormai si è capito: tra i due gieffini non s’ha da fare!