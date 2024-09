Helena Prestes già scatenata al Grande Fratello 2024: la stoccata alle donne

Helena Prestes ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024 e ha già scatenato il web. Il pubblico dei reality, d’altronde, la conosce già molto bene, soprattutto per il suo carattere forte, competitivo e sempre pronto allo scontro, caratteristiche che di certo porterà anche nella Casa di Canale 5, come lei stessa ha annunciato nel video di presentazione, dichiarando: “Sono molto molto competitiva. – e ancora – Vado d’accordo con i ragazzi, meno con le ragazze”.

Un biglietto di presentazione che apre già possibili scenari di guerra, ai quali, secondo il web, assisteremo dopo soli pochi giorni di permanenza di Helena al Grande Fratello 2024.

Helena Prestes divide il web: aspre critiche dal pubblico del Grande Fratello

L’ingresso di Helena Prestes nel reality è stato perciò accolto sul web in modo molto caloroso. Il suo nome è balzato in tendenza in pochi minuti, e centinaia sono stati i commenti sulla sua presenza nel cast del Grande Fratello 2024. Helena, come sempre, divide però il pubblico tra chi la ama e chi, invece, la critica aspramente. Se molti sono allettati dal movimento che sicuramente creerà nel corso della sua permanenza nella Casa, c’è chi, appoggiandosi alle parole spese nel suo video di presentazione, ne critica già il modo di fare troppo convinto: “Beh, come ha sempre detto, è convinta che siano tutte invidiose di lei. E quanto ama fare la vittima. Helena non ti sopportavo a l’Isola Dei Famosi e già non ti sopporto più al GF!”, è stato il commento di un utente. C’è chi invece prevede che “che tra Helena, Mariavittoria, Shaila e Yulia la pace non durerà ancora per molto…” e chi si compiace che “finirà male”. Sarà davvero così? Di certo lo scopriremo a breve…

