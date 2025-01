Helena Prestes: la probabile squalifica al Grande Fratello

Il giorno della verità sul destino di Helena Prestes come concorrente del Grande Fratello è arrivato. Oggi, mercoledì 8 gennaio, nel corso della nuova puntata del reality show, dopo la scelta degli autori di annullare il televoto per il preferito aperto, al termine della scorsa puntata, tra la stessa Helena, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Bernardo Cherubini, Alfonso Signorini svelerà il provvedimento disciplinare che la produzione ha deciso di adottare dopo gli ultimi, incresciosi episodi avvenuti in Casa e che hanno avuto come protagoniste la Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.

Helena che, dopo lo scontro con la Morlacchi, trascorre la maggior parte del tempo con Javier Martinez, Amanda Lecciso e Luca Calvani, sembra aver fiutato l’arrivo di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti al punto che, ieri sera, si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno spiazzato i suoi stessi compagni.

Le parole di Helena Prestes al Grande Fratello

Helena Prestes, nel corso della giornata di ieri, si è avvicinata ai concorrenti che le sono stati più vicini negli ultimi giorni spiegando di voler parlare con loro prima della puntata. “Vorrei fare una chiacchiera con te, voglio parlarti, ho la lista di tutte le persone con cui voglio parlare prima della puntata di domani. Quindi preparati perché prima delle puntata voglio parlare a quelli che mi sono segnata“, ha detto a Stefania Orlando.

Poi si è avvicinata a Javier Martinez e gli ha detto che, secondo lei, uscirà questa sera. “Parliamo un po’ adesso e stiamo insieme, perché tanto domani… . Non è uno scherzo, è così, intanto basta, ormai è così“, ha detto invece ad Amanda Lecciso che ha provato a rassicurarla augurandosi che possa essere lei la preferita del pubblico e non immaginando l’arrivo di provvedimenti disciplinari dopo gli ultimi scontri, davvero accesi.

