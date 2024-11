I Flintstones in Viva Rock Vegas, diretto da Brian Levant

Sabato 23 novembre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, la commedia del 2000 dal titolo I Flintstones in Viva Rock Vegas. Il film è un prequel de I Flintstones (1994) e si basa anche in questa occasione sulla storia narrata nella serie animata firmata da Hanna-Barbera. Anche questa volta, così come nel progetto cinematografico precedente, troviamo alla regia il film maker Brian Levant, che nel corso della sua carriera ha curato diversi lungometraggi di grande successo, tra cui Piccola peste torna a far danni (1991), Beethoven (1992) e Scooby-Doo! Il mistero ha inizio (2009).

Tommaso Marini e Sophia Berto, rivelazione di Ballando con le Stelle/ Social: "emozionati, hanno già vinto"

Il protagonista del film I Flintstones in Viva Rock Vegas è interpretato dall’attore Mark Addy, che aveva esordito nel 1997 in Full Monty – Squattrinati organizzati di Peter Cattaneo. Al suo fianco l’attore Stephen Baldwin, fratello del celebre Alec Baldwin, apparso in diverse pellicole, come Nato il quattro luglio (1989), Posse – La leggenda di Jessie Lee (1993) e I soliti sospetti (1995).

Dancevision, chi sono?/ La crew diretta da Sara Di Vaira punta alla vittoria di Ballando on the Road?

Nel cast anche Kristen Johnston, attrice statunitense conosciuta dal pubblico per il personaggio di Ivona Pompilova in Austin Powers – La spia che ci provava (1999), e l’attrice Jane Krakowski, diventata famosa grazie al ruolo di Elaine nella serie tv di successo Ally McBeal.

La trama del film I Flintstones in Viva Rock Vegas: quando Fred e Barney non erano fidanzati

I Flintstones in Viva Rock Vegas vede protagonisti i giovani Fred e Barney, due grandi amici che non stanno vivendo un momento molto fortunato sia dal punto di vista economico sia familiare.

Le difficoltà che si trovano quotidianamente ad affrontare provocano una profonda tensione nei due uomini e, come se ciò non bastasse, rischiano di minare la loro amicizia.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli eliminati a Ballando con le Stelle/ I social li bocciano...

Anche la loro vita amorosa non è affatto rosea, entrambi non riescono a trovare una donna con cui poter costruire un futuro e metter su famiglia. Fred cerca in ogni modo di spronare il suo amico Barney, senza perdere la speranza di trovare una soluzione, quando finalmente sembra che la fortuna giri dalla loro parte.

Durante una delle loro tante serate in un bar della zona, i due amici conoscono le belle Wilma e Betty, due ragazze che lavorano proprio in quell’attività.

Se i due giovani si innamorano a prima vista, lo stesso non si può dire di Wilma e Betty che, in un primo momento, sembrano particolarmente scettiche nei loro confronti.

Con la loro perserveranza, i due protagonisti riescono però a conquistarle e nascono ufficialmente due coppie: la prima composta da Fred e Wilma e la seconda da Barney e Betty.

Se quest’ultimi si sposano senza esitare, Fred e Wilma decidono di partire per un viaggio alla scoperta delle bellezze del luogo. All’inizio tutto sembra andare per il meglio e la giovane coppia si divide tra divertimento e lusso, ma ben presto una serie di malintesi e di situazioni poco piacevoli iniziano a far incrinare il loro rapporto.

Per fortuna anche questa volta Fred riuscirà a trovare una soluzione e a riconquistare la donna che ama, dimostrandole che è solo lei l’unica cosa che conta nella sua vita.