Iniziano ad emergere le prime riflessioni intime, i primi racconti emotivi da parte dei nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip. Dal set alla Casa più spiata d’Italia il passo non è così breve: forse lo penserà anche Iago Garcia che però sembra essere in una buona fase del suo processo di integrazione e di interazione con i compagni d’avventura. Lo dimostra il dialogo di alcune ore fa – raccontato dal un video presente sulla pagina ufficiale del reality – con la collega Clarissa Burt. Il tema su cui Iago Garcia e la concorrente hanno disquisito è stato l’emotività, la naturalezza delle emozioni e il peso che possono avere nella vita.

“Io ho avuto molti colpi nella mia vita, molti momenti belli anche; ma altrettanti colpi”, inizia così Iago Garcia, lasciando intuire come dietro il successo conquistato nei panni di attore ci sia però un percorso di vita altalenante; scandito tanto dai successi e dalle soddisfazioni quanto dai momenti dolorosi. Gli fa eco Clarissa Burt: “I momenti difficili ci fanno crescere; la fragilità è importante. E’ grazie a quei momenti che riscopri la forza di oggi…”.

Iago Garcia – come si evince dal video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2024 – ha poi proseguito il suo discorso sottolineando come l’emotività abbia avuto un ruolo cruciale nella sua vita a partire da quando ancora era nel fiore degli anni. “C’è gente che è sensibile in maniera più sviluppata, io fin da piccolo mi sono sempre emozionato, sono molto empatico. Sono uno di quelli che quando passa in un campo fa attenzione a non pestare le margherite”. Il discorso molto profondo di Iago Garcia non sarà certamente passato inosservato agli autori del Grande Fratello 2024. Aspettiamoci dunque un Alfonso Signorini pronto ad indagare, magari proprio nella puntata di questa sera, sulla vita dell’attore dal punto di vista dei momenti difficili e non solo in riferimento alle gioie della carriera.