Continuano gli intrecci amorosi al Grande Fratello 2024 con triangoli su triangoli che complicano la situazione e gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia. Il reality di Canale 5 si fa sempre più infuocato anche in termini di litigi, dato lo screzio fortissimo tra Jessica Morlacchi e Yulia, che si sono punzecchiate amaramente durante la diretta di lunedì 30 ottobre 2024. Stavolta però spunta un altro concorrente, Iago, che nelle ultime ore ha confessato di provare un interesse per Helena Prestes, la modella brasiliana coinvolta in un altro gioco di flirt tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, del quale si è presa una cotta.

Ebbene sì, la Prestes nell’ultima diretta del Grande Fratello 2024 ha ammesso davanti a tutti di provare qualcosa nei confronti del ragazzo, che però a sua volta è indeciso su lei e su Shaila, della quale è molto attratto. Intrighi su intrighi quelli di quest’anno, e pensare che il reality è iniziato da poco più di una settimana! Adesso si è aggiunto anche Iago Garcia, attore spagnolo molto amato dal pubblico del Grande Fratello 2024 per il suo carattere deciso, la sua sincerità e per la capacità di dire le cose come stanno senza troppi peli sulla lingua.

Iago Garcia è innamorato di Helena Prestes? Forse è ancora presto parlare di amore, ma durante un day-time le sue parole hanno scosso il pubblico. Mentre si trovava in sauna con altri inquilini ha ammesso di trovare elena molto naturale, il che gli piace molto. Il 45enne, famoso per aver recitato ne Il Segreto e Una vita, ha confessato di essere bloccato solo da un dettaglio, l’altezza di Helena Prestes. Iago ha infatti spiegato di trovare stupendo il corpo di Helena, e se non fosse per i centimetri di troppo, già si sarebbe dichiarato al Grande Fratello 2024. Insomma, l’attore si sta frenando solo per un piccolod dettaglio fisico. La sua motivazione ha portato scompiglio sui social, come prevedibile.

Molti utenti hanno ritenuto questa solo una scusa per non agire, altri hanno giudicato il pretesto di Iago Garcia come una cosa piuttosto superficiale. Intanto, il pubblico sostiene che invece possa esserci un grande potenziale di attrazione tra Amanda Lecciso e Iago, che al Grande Fratello 2024 hanno dato prova di un bel feeling. C’è un però: la concorrente lo ha nominato nell’ultima puntata, il che potrebbe smontare le aspettative dei fan su una possibile coppia nascente.