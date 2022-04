Il Borgo dei borghi 2022, finale/ Diretta, classifica e vincitore: le 20 località d’Italia in gara

Il Borgo dei borghi 2022, al via la nona edizione oggi 17 aprile

Nella prima serata di oggi, domenica 17 aprile, Rai3 festeggerà la Santa Pasqua in compagnia di Camila Raznovich e della nuova edizione de Il Borgo dei borghi 2022. La trasmissione è giunta alla sua nona edizione ma non muta la formula che abbiamo finora avuto modo di conoscere. Grazie a Il Borgo dei borghi andremo alla scoperta di fantastici luoghi d’Italia spesso sperduti, talvolta dimenticati ma intrisi di una bellezza tale da non poter restare inesplorati. Sono i borghi del nostro Paese, che sopravvivono al tempo grazie agli usi ed ai costumi solidissimi.

Nella puntata di oggi de Il Borgo dei borghi, come da tradizione si rinnova la gara tra i più bei luoghi d’Italia selezionati in occasione della nuova edizione in partenza. Durante le sfide avremo modo di conoscere in maniera approfondita l’arte, la cultura e l’enogastronomia di ogni luogo. Sono venti, in tutto, le località protagoniste dell’edizione e che andranno ad aggiungersi alle 280 di quelle passate. Per ogni borgo sarà narrato il fascino e la bellezza dei propri paesaggi ma anche delle proprie usanze. A fare il tifo ci penseranno gli abitanti di questi piccoli ma importanti gioielli d’Italia.

La giuria de Il Borgo dei borghi 2022: come vederlo anche in streaming

Le venti località protagoniste della nuova edizione de Il Borgo dei borghi sono state selezionate in tutta Italia non solo per la loro bellezza ma anche per la storia, la cultura e l’importanza architettonica di cui sono caratterizzate. Quello condotto da Camila Raznovich sarà un viaggio imperdibile dove a fare da sfondo saranno i racconti e le storie degli abitanti. Ovviamente non mancherà la gara vera e propria per la conquista dell’ambito titolo de Il Borgo dei borghi 2022. Chissà se i luoghi illustrati ispireranno le prossime vacanze degli italiani.

Ad affiancare la padrona di casa, ci sarà la giuria de Il Borgo dei borghi 2022 composta da esperti e che vedrà al proprio interno Rosanna Marziale, chef e divulgatrice enogastronomica, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore. Ricordiamo che l’appuntamento con la trasmissione di Rai3 potrà essere seguito non solo in Tv a partire dalle ore 21.25 circa ma anche in live streaming attraverso le piattaforme RaiPlay, sito ed app, che permetteranno la visione anche da pc, smartphone e tablet e la successiva replica dalla categoria On demand.

Tutte i borghi in gara

Come anticipato saranno in tutto venti lo località in gara nell’ambito della nona edizione de Il Borgo dei borghi 2022. Ciascuna di esse è stata visitata da Camila Raznovich insieme alla giuria del programma di Rai3. Dal nord al sud d’Italia, ci sarà un luogo selezionato per ogni Regione. Ecco quali sono le località che prenderanno parte alla gara: per la Valle D’Aosta, Varres (Aosta); per il Piemonte, Varallo (Vercelli); per la Liguria, Millesimo (Savona); per la Lombardia, Tremezzo (Como); per il Trentino Alto Adige, Levico Terme (Trento); per il Veneto, Soave (Verona); per il Friuli Venezia Giulia, Clauiano (Udine); per l’Emilia Romagna, Compiano (Parma); per la Toscana, Castelfranco Piandiscò (Arezzo); per le Marche, Pergola (Pesaro-Urbino).

Ed ancora: per l’Umbria, Trevi (Perugia); per il Lazio, Ventotene (Latina); per l’Abruzzo, Navelli (L’Aquila); per il Molise, Riccia (Campobasso); per la Campania, Sant’Agata sui due golfi (Napoli); per la Basilicata, Pietragalla (Potenza); per la Calabria, Oriolo (Cosenza); per la Puglia, Vico del Gargano (Foggia); per la Sicilia, Sutera (Caltanissetta) e per concludere, per la Sardegna, Cabras (Oristano).











