Il comportamento di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continua a far discutere, una frase pronunciata nelle scorse ore non è affatto passata inosservata. Oltre alla censura da parte della redazione del reality è finito anche al centro di molte critiche e polemiche. Cosa ha detto? Mentre era in giardino il gieffino è stato raggiunto da Shaila Gatta che voleva avere un chiarimento in merito al loro rapporto. Durante la loro chiacchierata lui le ha chiesto qual è la sua più grande ferita causata da un uomo. Ha poi aggiunto: “Un uomo ti ha mai picchiata?“.

Enzo Paolo Turchi, nuove rivelazioni sulla crisi con Carmen Russo/ "Non mi tiene più in considerazione"

Alla domanda inopportuna di Lorenzo Spolverato l’ex velina di Striscia la notizia ha risposto di no, lui le ha anche chiesto se gli uomini fossero succubi. A quel punto è scattata la censura, la regia del Grande Fratello dopo aver abbassato il microfono del gieffino ha spostato l’inquadratura su alcuni concorrenti che in quel momento stavano cantando. Probabilmente avrà ritenuto necessario interrompere l’inquadratura temendo che il ragazzo avrebbe potuto pronunciare altre frasi poco opportune.

Grande Fratello 2024 oggi non va in onda/ Concorrenti preoccupati: "Forse non andiamo bene"

Lorenzo Spolverato nella bufera, le frasi dette al Grande Fratello non piacciono ai fan

Nonostante la veloce censura da parte del Grande Fratello le frasi di Lorenzo Spolverato non sono passate inosservate ai telespettatori. Sui social infatti è presto scoppiata la polemica, sono in molti a pensare che il gieffino abbia rivolto con troppa leggerezza delle domande a Shaila Gatta su una questione piuttosto delicata. Questo non è il primo scivolone nella casa più spiata d’Italia, nei giorni scorsi era già finito al centro delle critiche a causa del suo atteggiamento aggressivo nei confronti di Helena Prestes. In quella occasione dopo averle dato un colpetto sulla gamba le aveva più volte ripetuto ‘le prendi’ facendo il gesto con la mano.

Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta al GF: "Pensi brutte cose su di me"/ "Anche tu sei stata ambigua…"

Anche Iago Garcia nei giorni scorsi ha accusato Lorenzo Spolverato di essere aggressivo, soprattutto con le donne. Al Grande Fartello ha detto che reagisce con aggressività quando riceve una critica. Il gieffino ha continuato dicendo che dovrebbe controllare il suo atteggiamento e riflettere sulla sua attitudine. Aveva poi concluso dicendo che diventa aggressivo anche quando parla con le donne se gli dicono qualcosa che a lui non sta bene.

La redazione del Grande Fratello deciderà di prendere un provvedimento nei confronti di Lorenzo Spolverato? E’ probabile che Alfonso Signorini lo inviterà a controllare il suo comportamento nella casa più spiata d’Italia se non vuole rischiare di essere squalificato dal reality.