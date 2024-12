Il grande Jake, film diretto da George Sherman: scopriamo il cast

Martedì 2 dicembre andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film western del 1971 dal titolo Il grande Jake.

La pellicola è diretta dal noto regista George Sherman, film maker di più di 100 progetti cinematografici in circa 40 anni di carriera, tra cui Tomahawk – Scure di guerra (1951), Il tesoro di Pancho Villa (1955) e I comanceros (1962). La colonna sonora è stata realizzata dal compositore Elmer Bernstein, firma delle musiche di centinaia di programmi tv e pellicole, come I magnifici sette, La grande fuga e Il buio oltre la siepe.

Samanta Togni, chi è: l’amore per la danza, 15 anni a Ballando con le stelle/ La ‘volta buona’ da conduttrice

Il protagonista del film Il grande Jake è interpretato da uno degli attori più rappresentativi di questo genere cinematografico, John Wayne, che con Sherman collaborerà in ben 9 lungometraggi, come Pals of the Saddle (1938), Overland Stage Raiders (1938) e Santa Fe Stampede (1938).

Al suo fianco l’attore Richard Boone, che nel corso della sua carriera lavorerà con Wayne anche ne La battaglia di Alamo (1960) e Il pistolero (1976), e l’attore Patrick Wayne, figlio dello stesso John Wayne, con cui aveva già condiviso il set in La battaglia di Alamo (1960) e McLintock! (1963). Nel cast anche: Maureen O’Hara, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Glenn Corbett e John Doucette.

Giuliano Gemma e Natalia Roberti, genitori di Vera Gemma/ "Papà mi diceva sempre che ero speciale"

La trama del film Il grande Jake: riuscirà l’ex-marito a riportare il bimbo a casa?

Il grande Jake è ambientato agli inizi del XX secolo al confine con il Messico: qui Martha McCandles porta avanti il ranch di famiglia con l’aiuto dei suoi tre figli, Jeff, Michael e James. La proprietà entra nel mirino di un gruppo di banditi che attaccano i presenti, uccidendo alcuni tra i dipendenti. Il giovane Jeff riesce a rispondere all’attacco, uccidendo alcuni tra i criminali, ma rimanendo a sua volta ferito. Intanto suo figlio, un bambino di nome Jacob, viene sequestrato e portato oltre il confine. Con molta fatica Martha riesce a raccogliere 1 milione di dollari da consegnare in cambio della salvezza del piccolo e per portare questa somma di denaro così importante ai furvanti, chiede aiuto al suo ex marito, Jake, che se ne è andato via di casa ormai da molti anni.

Matteo Martari, chi è e carriera dell'attore/ Ha una fidanzata? "Tengo molto alla mia vita privata..."

Nel fil Il grande Jake il rapporto tra l’uomo e i suoi due figli maggiori è particolarmente teso a causa del lungo periodo in cui sono stati distanti, solo il giovane Michael è felice di avere di nuovo il padre al suo fianco e riesce immediatamente a legare con lui dimostrandogli le sue qualità come tiratore. Intanto la notizia di questa notevole somma di denaro inizia a circolare e il gruppo viene attaccato da un’altra banda di malviventi durante il viaggio. Dopo questa aggressione, i giovani McCandles scoprono che il forziere che protegge i soldi è stato aperto e che al suo interno sono presenti solo dei ritagli di carta. Chi sarà il responsabile di questa manomissione? E riuscirà la famiglia McCandles a salvare la vita al piccolo Jacob?