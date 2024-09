Ilaria Galassi, concorrente del Grande Fratello, parlando con i compagni ha raccontato degli amori della sua vita, quello per il fidanzato Daniele Brunone e non solo. Parlando di quest’ultimo ha raccontato: “È sempre stato molto geloso di me. Io sono molto empatica, parlo con tutti. Poi abbiamo fatto nostro figlio che ha nove anni e pensato che potesse essere meno geloso e invece è sempre uguale… Forse è migliorato un pochino. Sono tredici anni che stiamo insieme”. L’uomo è un hair stylist e la loro relazione, tra alti e bassi, prosegue e ha portato alla nascita di Riccardo nel 2015.

Anticipazioni Kostas, 3a puntata del 26 settembre 2024/ Adriana in ansia per il marito: tensioni tra i due

Ilaria aveva però già un altro figlio nato da una precedente relazione. “Il papà di mio figlio Rocco scrive musiche, fa tante cose, e anche nostro figlio ha questa inclinazione. Però l’ho lasciato perché mi tradiva, mi ha tradito spesso. L’infedeltà fa parte dell’essere umano, ma dopo otto anni ho detto basta. Alla fine ci siamo lasciati e lui mi ha chiesto scusa” ha raccontato ancora la concorrente del GF Vip.

KOSTAS, 2A PUNTATA OGGI 19 SETTEMBRE 2024 FICTION DI RAI1/ Diretta e anticipazioni: Charitos sotto pressione

Ilaria Galassi, amori e figli: che cosa fanno Rocco e Riccardo?

Ilaria Galassi ha due figli, Rocco e Riccardo. Il primo ha vent’anni ed è figlio di una precedente relazione finita male per via dei tanti tradimenti subiti, che l’ex showgirl non ha più sopportato: per questo ha deciso, quando il figlio era ancora piccolo, di lasciare l’uomo e ricostruirsi una vita.

Ha poi incontrato Daniele Brunone con il quale sta insieme da tredici anni: il compagno è molto geloso, anche se con la nascita del figlio, Riccardo, le cose sono migliorate leggermente. Nonostante le incomprensioni, la relazione tra i due prosegue tra alti e bassi: la loro famiglia, composta da due figli, è molto legata anche nei momenti “no” e dalle parole di Ilaria traspare l’amore per i suoi bambini e per il compagno, che di professione fa l’hair stylist.

GRANDE FRATELLO 2024, 2A PUNTATA/ Concorrenti, eliminati, diretta: Loredana Lecciso in studio