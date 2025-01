Eva Grimaldi sarà una delle protagoniste di Storie di Donne al Bivio, programma in prima serata venerdi 3 Gennaio 2025. Eva Grimaldi è legata ormai da tempo sentimentalmente a Imma Battaglia, personaggio molto importante per quel che riguarda i diritti della Comunità LGBTQ, andiamo a vedere meglio chi è Imma Battaglia.

Katia Ricciarelli, chi è: nata in una famiglia povera e senza papà/ Poi la lirica e la tv

Imma Battaglia nasce a Portici in provincia di Napoli il 28 Marzo 1970 ed è una politica e attivista molto attenta ai diritti e alle battaglie di genere. Imma si è laureata in matematica all’Università Federico II e subito dopo si è trasferita a Roma dove diventa membro del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. La donna diviene presidente verso la fine del 1980 e mantiene questo ruolo fino ai primi anni Duemila.

Paola Saluzzi, chi è: "Con Luca Giurato una grande amicizia"/ "Volevo diventare pattinatrice sul ghiaccio"

Nel 1994 Imma è tra le organizzatrici del primo Gay Pride del nostro paese e coordina ottenendo un grande successo. Nel 2002 organizza il Gay Village, un altro evento che ottiene grande successo ma che le procura problemi con il Circolo Mario Mieli. Oltre a questo Imma Battaglia si candida in politica e la vediamo anche scrivere per diverse testate come Il Giornale o l’Huffington Post.

Eva Grimaldi e come è nata la relazione con la moglie Imma Battaglia

Nella sua vita privata Imma Battaglia ha avuto due grandi relazioni in Italia. Prima la liaison con la modella ed attrice Licia Nunez e le due si lasciano in malo modo dopo sette anni di relazione. Licia accusa Imma Battaglia di averla tradita con Eva Grimaldi mentre la versione della donna è che la loro storia era invece terminata diverso tempo.

Perché Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono lasciati?/ "Io volevo una famiglia, lui non se la sentiva"

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi si incontrano nel 2010 ma al tempo entrambe vivono altre relazioni. Nel 2017 durante L’Isola dei Famosi Eva Grimaldi fa Coming Out e rivela di amare da diverso tempo Imma Battaglia; le due sono giunte al Matrimonio il 19 Maggio 2019, cerimonia celebrata da Monica Cirinnà. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera Eva ha raccontato il loro primo incontro e di come è stata lei a corteggiarla. Imma ha raccontato:

“Mi divertiva vedere come mi corteggiava, sembrava un’adolescente. Se le dicevo di amare il tennis lei comprava gonnellina e scarpette da gioco. Il primo bacio però gliel’ho chiesto io e dopo lei ha usato un sacco di stratagemmi e mi ha invitata in camera da letto e mi ha chiesto di spogliarmi”, ha seguito le orme del romanzo che stavamo leggendo e a quel punto ha scatenato il latin lover che era in me”.