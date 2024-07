Incidente Casalmaggiore: auto nel Po è omicidio-suicidio?/ Video, i sospetti verso il marito

L’incidente avvenuto a Casalmaggiore, l’auto lanciata a folle velocità poi finita nel Po e che ha causato la morte di due persone, marito e moglie, potrebbe non essersi trattato di un semplice incidente d’auto. Come riferisce il Corriere della Sera, gli inquirenti hanno infatti il forte sospetto che si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio con l’uomo alla guida che potrebbe aver ucciso prima la moglie, dopo di che si sarebbe gettato appunto nel fiume per farla finita.

Romeo Conte, morto a 68 anni il regista/ Era l'ideatore e il direttore del Prato Film Festival

Nelle scorse ore sono state pubblicate le immagini dello schianto (video che trovate qui sotto), gli ultimi metri quando la Nissan di colore nero va a sbattere contro un ostacolo per poi finire appunto in fondo al fiume, episodio avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno recuperato il mezzo e a bordo vi erano i cadaveri di Stefano Del Re e Lorena Vezzosi. Il primo aveva 53 anni mentre la seconda 51, ed entrambi erano residenti di Sant’Arcangelo di Romagna.

Massoud Pezeshkian, chi è il nuovo presidente dell'Iran?/ Medico 69enne aperto all'occidente

INCIDENTE CASALMAGGIORE: IL CORPO DELLA DONNA ESAMINE

A far sospettare gli inquirenti sono proprio le immagini delle telecamere che hanno ripreso l’incidente di Casalmaggiore in cui si vede la donna sul sedile del passeggero quasi inerme, come se fosse già priva di vita: che sia stata uccisa in precedenza dal marito? E’ su questa circostanza che stanno cercando di fare luce le autorità, andando ad indagare i rapporti fra i due. Si sa che fossero separati e avevano due figli, entrambi adolescenti, ma sulla fine della loro relazione non vi sono molti dettagli.

Probabile che l’uomo non abbia accettato la separazione, ipotesi che spesso e volentieri si concretizza appunto con un femminicidio? Difficile dirlo ma la pista non è da escludere a priori e fondamentale sarà comprendere le cause di morte dei due coniugi. Se per Stefano Del Re non sembrano esservi dubbi circa il fatto che sia deceduto per annegamento, ma l’esame autoptico potrebbe fornire una risposta differente per la donna, che potrebbe infatti essere morta prima dell’annegamento.

Joe Biden: “Confronto con Trump? Ero solo stanco”/ “Dopo il 6 giugno sono stato molto male..."

INCIDENTE CASALMAGGIORE: FORSE UN TRAGICO ULTIMO APPUNTAMENTO?

A quel punto verrebbe di fatto confermata l’idea del femminicidio e poi del successivo suicidio. Resta il dubbio su cosa sia accaduto quel giovedì notte. Stando a quanto scrive Il Fatto Quotidiano la coppia era uscita insieme per una cena: forse un ultimo disperato tentativo di lui per recuperare il rapporto o c’era dell’altro? Nella storia dei vari femminicidi, molto spesso “l’ultimo appuntamento” si è rivelato purtroppo tragico per la donna che lo accettava, trasformandosi nell’ultimo in tutti i sensi visto che in molti casi si è concluso con un omicidio.

Vedremo se tale circostanza verrà confermata anche per l’incidente di Casalmaggiore, nel frattempo le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e conoscenti della coppia, nonché indagando sui dispositivi elettronici dei due per cercare di risalire alla verità.













© RIPRODUZIONE RISERVATA