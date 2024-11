Continua a tenere banco in casa Rai il ‘caso’ Angelo Madonia; escluso – per suo o altrui volontà – dal cast di professionisti a Ballando con le stelle 2024 e sostituito da Samuel Peron per dare modo a Federica Pellegrini di proseguire l’avventura nel talent. Anche ad Un Giorno da Pecora su Rai Radio uno si è parlato del tema con ospite Ivan Zazzaroni; il giurato ha dunque dato la sua versione dei fatti, alimentando ulteriormente la curiosità sulla vicenda.

“Non è stato cacciato, hanno trovato una soluzione. E non c’entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini, entrambe non c’entrano”. Queste le parole di Ivan Zazzaroni nella trasmissione radiofonica; stando alla sua versione, Angelo Madonia non sarebbe stato dunque cacciato da Ballando con le stelle 2024 e, soprattutto, il suo allontanamento non sarebbe da ricondurre direttamente alla lite con Selvaggia Lucarelli o ai rapporti con Federica Pellegrini. “Forse lei non è stata curata adeguatamente dal maestro, Federica ha resistito finché ha potuto. Si balla in coppia e la coppia deve essere composta da due persone: diciamo che Angelo era accoppiato diversamente”, ha aggiunto il giudice di Ballando con le stelle 2024, proprio riferendosi alla nuotatrice e al rapporto con Angelo Madonia nel corso dell’esperienza.

Per Ivan Zazzaroni, il destino di Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024 sarebbe stato diverso se in coppia con Sonia Bruganelli con la quale, ormai da settimane, si vocifera a proposito della liaison: “Sarebbero stati perfetti insieme”. Sempre sul rapporto del ballerino con Federica Pellegrini ha invece aggiunto: “Secondo me andava curata un po’ di più; Federica è una competitiva, voleva fare un certo tipo di discorso e probabilmente Angelo era un po’ distratto. Lei però non ha fatto nulla per rompere la coppia, è stata grandissima”.