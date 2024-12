James Franco ha origini italiane? Questa la domanda che si fanno molti dei suoi fan, specialmente per via del cognome italofono. Effettivamente, qualcosa di vero c’è, dato che l’attore ha origini svedesi, italiane e portoghesi da parte di papà, mentre porta un DNA russo ed ebraico da parte di mamma. Nato a Palo Alto, conduce un infanzia serena insieme a David e a Tom, i suoi fratelli, con i quali vive in una città sempre ricca di artisti e di movimento.

Non a caso, una volta cresciuto si dedica a numerose arti, come pittore, produttore, fotografo e regista, tanto da creare film indipendenti di ogni tipo. Per quanto riguarda i suoi studi, James Franco studia a Los Angeles scrittura creativa per poi decidere di intraprendere il sogno di fare l’attore e dunque studiare recitazione. Grazie alla sua bravura, viene ingaggiato per “Pacific Blue“, un telefilm anni ’90, per poi nel 1999 entrare nel cast della famosa pellicola “Mai stata baciata” insieme a Drew Barrymore. Negli ultimi giorni, James Franco si trova in giro per l’Italia per via del nuovo film al quale ha lavorato, “Hey Joe”.

James Franco, dov’è girato il film Hey Joe che lo vede protagonista: location da favola

Hey Joe, nuovo film di Claudio Giovannesi racconta le vicende di un americano di nome Dean Barry, che durante la Seconda Guerra Mondiale si è innamorato di una ragazza napoletana. Negli anni ’70, ritorna poi in Italia e scopre di avere avuto un figlio. Da lì si parte con un doloroso percorso per recuperare il rapporto con il ragazzo dopo ben venticinque anni di assenza. Purtroppo, però, il protagonista scopre che il figlio è cresciuto nel giro della malavita e ha come nuovo padre un boss invischiato nel contrabbando. Sia per via del film che per il suo amore per la città partenopea, James Franco ha deciso di prendere casa a Napoli, sul lungomare.

Più precisamente, l’attore si è stabilito a Santa Lucia, famosa zona conosciuta per la meravigliosa vista sul mare. Per i successivi mesi, infatti, James Franco sarà impegnato nelle riprese, che chiaramente prevedono numerosi spezzoni sul capoluogo campano. Molti dei fan negli ultimi giorni lo vedono mentre si aggira a Borgo Marinari o mentre fa tappa nei ristoranti napoletani più famosi, come Zì Tereza. Le registrazioni del nuovo film “Hey Joe” prenderanno il via ufficialmente a partire dalla prossima settimana e le location lasceranno gli spettatori senza fiato. Addirittura, James Franco avrebbe detto di essere intenzionato a girare un nuovo film ancora in Italia, attratto dalle bellezze del nostro paese.