Alfonso Signorini ha aperto la diretta di mercoledì 8 gennaio 2025 del Grande Fratello con una serie di rimproveri dopo quanto successo questa settimana nella casa. Tra le persone che si sono “beccate” la ramanzina c’è Ilaria Galassi, che ha reagito in malo modo alle parole di Helena Prestes. La modella durante le nomination ha giustificato il motivo della nomina dicendo di non aver apprezzato il contatto con i figli avvenuto durante Natale.

La Prestes ha criticato le domande di Ilaria Galassi sulla possibile amante del papà, cosa che non le è piaciuta. Il conduttore, però, ha chiamato in causa anche Jessica Morlacchi che a quanto pare avrebbe incitato Ilaria Galassi a scontrarsi contro Helena Prestes. Alfonso Signorini ha rimproverato duramente la cantante, dicendole di non fare la furba e di non nascondersi, dato che invece ha incitato la showgirl per scontrarsi con la modella. Nelle immagini riproposte dalla regia si vede invece quanto Jessica Morlacchi fosse stata dietro le quinte nel vedere la Non è la Rai che viene tenuta dagli altri inquilini per non scagliarsi contro l’avversaria.

Jessica Morlacchi risponde a Signorini: “Non ci casco, ormai è un attimo…”

Jessica Morlacchi, seduta sul divano della diretta è apparsa piuttosto risoluta e convinta della sua posizione. Ha detto ad Alfonso Signorini che non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere da parte di Ilaria Galassi, ma Alfonso Signorini non ha accettato la sua giustificazione ed è apparso furioso dandole addirittura della “subdola“. Successivamente, la Non è la Rai, tranquilla per l’entrata della sua amica Pamela Petrarolo ha sottolineato di non aver avuto controllo perchè si sentiva persa dall’assenza della compagna.

Alfonso Signorini ha attaccato Jessica Morlacchi anche per il fatto che durante la famosa lite per il pane con Helena Prestes si è tolta il microfono prima di insultare la modella a tavola. Ad ogni modo la cantante si è dimostrata sicura di tutto quello che ha detto e vissuto e non ha accettato alcun attacco da parte del conduttore, che continua a vederla come furba e non sincera nei rimproveri di stasera. In effetti la Morlacchi si è difesa con grande sicurezza, dicendo che “ormai è un attimo buttare c**ca sulle persone“, ma che lei non ci casca dopo che Signorini le ha fatto notare che le sue frasi sono spesso razziste.