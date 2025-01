Svolta inaspettata al Grande Fratello. Dopo mesi passati a battibeccare e a farsi (metaforicamente) la guerra, Luca Calvani e Jessica Morlacchi si sono avvicinati in una maniera che fino a poco fa sarebbe stata quasi fantascientifica. L’attore si è avvicinato a Jessica in maniera inaspettata, per scherzo, ma lì è scoccato un abbraccio che ha portato Jessica ad un pianto liberatorio. Come spesso accade, infatti, la cantante ha avvertito quell’abbraccio come l’occasione perfetta per lasciarsi andare a abbandonarsi, deponendo le armi. È così scoppiata a piangere, lasciandosi scivolare addosso tutte le tensioni accumulate nelle settimane precedenti con quello che inizialmente era un suo amico. Ma non finisce qui. Non è, infatti, solamente l’abbraccio che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori.

Gabriella Pession, toccante retroscena su morte del papà Walter: "Lo sento"/ "Credo negli angeli e al di là"

Jessica Morlacchi, infatti, poco dopo ha rivelato a Stefania e Pamela di essersi sentita per un attimo ancora innamorata di lui, come era fino a un mese e mezzo fa. “Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata un attimo lì, è stata un’emozione” ha raccontato, per poi proseguire: “Io ci avevo creduto davvero, ci speravo”. Nonostante ciò, ha spiegato di essere consapevole del fatto che Luca Calvani sia un amico ma nonostante questo ha aggiunto di far fatica a lasciare andare un rapporto così intenso.

Richard Flood e Giulio, chi sono marito e figlio di Gabriella Pession/ "Il matrimonio mi ha regalato..."

Jessica Morlacchi, l’abbraccio con Luca Calvani: “Con lui al settimo cielo”

Dopo l’abbraccio con Luca Calvani, Jessica Morlacchi ha spiegato ancora di aver provato uno tsunami con il compagno di Casa. “Ero felicissima, sono stata al settimo cielo con lui” ha aggiunto, dicendosi però pronta ad avere un’amicizia. Da parte dell’attore, però, vuole dimostrazioni: spera di capire che lui le vuole bene davvero e allo stesso tempo di poter cancellare quanto c’è stato nelle ultime settimane, con i continui litigi tra loro e quelle parole che spesso l’hanno ferita.

“Io l’ho scelto e lui ha scelto me e questo è chiaro. Della serie ‘qui dentro è tutto un macello, ma tu hai me e io ho te’. Io con Luca non ce la faccio a non considerarlo“ ha aggiunto ancora la cantante parlando con le amiche. Jessica, dunque, sembra pronta a deporre definitivamente le armi per abbandonarsi a questo sentimento, che in questo caso sarebbe però solamente di amicizia.

Chi è Susanna Messaggio e la morte della figlia Alice/ "In tutto ciò che facevo vedevo lei"