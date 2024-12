Sta per tornare una nuova puntata del Grande Fratello. Si tratta dell’ultima di quest’anno e si prevedono scintille sotto ogni punto di vista. Tra i vari colpi di scena ci sarà anche il presunto abbandono di Jessica Morlacchi, che nelle scorse ore ha annunciato che in puntata avrebbe deciso se rimanere o no all’interno del reality. In realtà, è da diverso tempo che la cantante esprime sofferenza nella casa più spiata d’Italia, e non sembra avere più le forze di arrivare fino alla fine.

Jessica Morlacchi lascia il Grande Fratello 2024? Ancora non si sa, dato che nelle scorse ore la ragazza ha lasciato intendere che avrebbe aspettato ancora un po’ sul da farsi. Eppure la crisi emotiva è stata forte e a svelare l’accaduto è stata Deianira Marzano sui social. L’esperta di gossip ha spiegato che Jessica Morlacchi non sta affatto bene ultimamente. L’influencer ha spiegato che una persona nella casa vuole abbandonare il reality, lasciando per un po’ i fan col fiato sospeso. Subito dopo, però, si è scoperto che si trattava proprio della cantante.

“La situazione è delicata, e se confermata potrebbe avere sviluppi interessanti…”, ha continuato Deianira Marzano. Poi è arrivata la conferma di Amedeo Venza, il quale ha raccontato che Jessica Morlacchi è arrivata al limite. Si parla addirittura di un pianto disperato in confessionale, in cui la cantante si è rivolta agli autori sfogandosi a più riprese sul fatto di non riuscire più a continuare questa esperienza. Se è vero che la sua insofferenza va avanti ormai da un po’, è anche vero che questa volta Jessica Morlacchi potrebbe trovarsi vicina all’abbandono definitivo.

Ma qual è stata la reazione degli autori a questo sfogo doloroso? Secondo le indiscrezioni, pare che la produzione le abbia addirittura proposto di alzare il cachet pur di farla rimanere all’interno del gioco, ma questo non è ancora stato confermato e si tratta solo di voci fuori dalla casa. “Sono arrivata, sono proprio fusa ormai“, aveva detto poco tempo fa Jessica Morlacchi ai compagni: “Sono tre mesi che sto chiusa qui. Certo che ho parlato con loro. Infatti resto fino a lunedì e poi vediamo…“. Dunque, nella puntata di stasera del Grande Fratello si attende con ansia la decisione della concorrente: secondo voi abbandona o resta?