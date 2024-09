“Non c’è corpo bello che regge a uno spirito debole e impaurito“, sono state queste le parole di Cesara Buonamici, dopo che finalmente Jessica Morlacchi ha tolto i pantaloncini neri, che teneva per la vergogna di mostrare la cellulite. Le altre inquiline, specialmente Amanda e Isa hanno insistito perchè diventasse più “confident” con il suo corpo, dato che non ha nulla da temere. In diretta sono state mostrate le immagini di Jessica Morlacchi che non vuole mostrarsi in costume a causa della paura di far vedere qualche imperfezione.

Eppure, sostenuta dalle inquiline e ormai amiche, sceglie ad un certo punto di non badare ai giudizi della gente e di spogliare i suoi pantaloni neri rimanendo libera con un costume intero di colore nero. “Mi sono spogliata davanti a tutta Italia“, ha detto Jessica Morlacchi ad Alfonso Signorini, facendogli presente che nella casa sembra di non essere mai spiati dalle telecamere, e che levare quei pantaloni sembra facile ma non lo è, se si pensa che tutto il pubblico guarda costantemente quello che avviene dentro la porta rossa.

“Hai salito un gradino molto importante“, ha detto Jessica Morlacchi, aggiungendo che le ragazze in una mezz’ora l’hanno portata a fare una cosa che non avrebbe mai pensato di riuscire a realizzare. “Ma cosa vuoi che sia la cellulite quando hai un cuore e un cervello”, dice Isa. Poi spunta il commento di Cesara Buonamici, che con la sua saggezza riesce sempre a spaccare lo schermo: “Il corpo delle donne è la casa dello spirito delle donne, e quindi dipende da quanto è forte il padrone di casa!”.

Poi è il turno di Beatrice Luzzi, che quest’anno affianca la giornalista nel ruolo di opinionista del Grande Fratello. “Bea, che dici?“, chiede Signorini. “Intanto mi complimento perchè ha attivato il secondo cervello e ha spento il primo“, poi continua: “Il meglio è nemico del bene, quindi puoi avere un sedere più bello, ma poi non stai bene“. Intanto i commenti sul web si fanno sempre più solidali con Jessica ma soprattutto con Ila, dicendo che quest’ultima è l’amica che tutti vorrebbero avere, specialmente nei momenti di maggiore insicurezza.