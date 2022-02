Pagelle Sanremo 2022, voti finale/ Mahmood e Blanco altro pianeta ma Noemi, Irama, Rappresentante di Lista…

I cantanti top della finale secondo le Pagelle Sanremo 2022

Si è chiuso ieri sera il Festival di Sanremo 2022. La settantaduesima edizione della kermesse ci ha regalato grandi emozioni, ospiti eccezionali, ma anche tante sorprese. L’artefice di questo capolavoro si chiama Amadeus, un magnete che ha portato all’Ariston Cesare Cremonini, Laura Pausini, Lorenzo Jovanotti ed una serie di altri ospiti che hanno lasciato il segno. Da Checco Zalone a Fiorello, passando per Sabrina Ferilli, Drusilla Foer, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. E poi un parterre di cantanti che non si vedeva da anni. Dei campioni più che big. Elisa su tutte, ma anche Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi, icone della musica italiana.

E poi l’intuizione del conduttore di ridurre, finalmente, i tempi biblici del Festival, rendendolo più asciutto e fluido. Ma anche la sensibilità artistica di avvicinare i giovani a Sanremo 2022 con la scelta di profili in target. Insomma questo Festival di Sanremo ha soprattutto la firma del suo direttore artistico, prima ancora dei cantanti. Ma ora veniamo a loro, analizzando voto per voto le singole esibizioni, complimentandoci fin da subito coi vincitori Mahmood-Blanco che hanno trionfato su Elisa e Gianni Morandi.

Matteo Romano: ormai ci siamo affezionati

Matteo Romano apre la finale del Festival di Sanremo con la sua Virale. Siamo al terzo ascolto, il quarto considerando anche le cover. Giovane, lo abbiamo detto, naturalmente ancora un po’ acerbo, ma con una discreta personalità ed un talento da plasmare. Umiltà e incertezza si intrecciano nella sua voce, ma la canzone, nel suo insieme, è godibile e gradevole. Ci siamo quasi affezionati. Giusto premiarlo nelle pagelle Sanremo 2022! VOTO 6,5

Gianni Morandi, eterno ragazzino al Festival di Sanremo 2022

E’ un giorno nuovo per Gianni Morandi? Non proprio, ma forse è meglio così. La forza di Stai andando forte è proprio lo stile riconoscibile dell’artista bolognese. Uno stile che sembra voler sintetizzare e omaggiare la carriera di un big che, con grande umiltà ed energia si è messo in gioco e si è lasciato andare. Davvero straordinaria la sua sfrontatezza. Non poteva che essere promosso nelle nostre pagelle Sanremo 2022 VOTO 7

Fabrizio Moro non sbaglia un colpo

Fabrizio Moro è una garanzia. Siamo al terzo ascolto di Sei Tu e possiamo dire che tutto il suo stile e tutta la sua unicità emergono in maniera incantevole in questo pezzo. La canzone è un capolavoro? No, nemmeno lontanamente. Fabrizio Moro avrebbe potuto fare di più? Sicuramente, ma Sei Tu è un pezzo che va comunque ascoltato e goduto. VOTO 7

Michele Bravi alza i voti nelle pagelle di Sanremo 2022

Ascoltando ancora Michele Bravi percepiamo una crescita rispetto alla prima serata. Indipendentemente da questo, il pezzo Inverno dei Fiori è una canzone che merita di essere ascoltata, non solo sentita. C’è poi l’interpretazione di Michele Bravi da assaporare: questa volta è stato all’altezza delle sue capacità. A costo di smentirci rispetto alle precedenti pagelle Sanremo 2022, lasciamo spazio alle emozioni. Quelle che ieri sera non sono mancate. VOTO 7

Iva Zanicchi, sbaglia anche la finale… che peccato!

Iva Zanicchi al bivio nelle nostre pagelle Sanremo 2022. In questo percorso sanremese ha confermato tutto ciò che sapevamo già di lei. Grande voce, timbro importante ed esperienza da vendere sul palco, oltre ad una teatralità a volte persino eccessiva. Il pezzo, musicalmente parlando, non fa scattare il wow effect ma gli applausi del teatro Ariston sì. E sono tantissimi. VOTO 7.

Pagelle Sanremo 2022: Dargen D’Amico lascia il segno

Che personaggio pazzesco! Dargen D’Amico fa ballare l’Ariston e non solo: siamo convinti che anche a casa in molti non si siano trattenuti nel ritornello di Dove si Balla. In sala stampa è mancato poco per questo, ma gli applausi sono stati totali. E meritati. Dargen D’Amico lascia il segno al Festival di Sanremo e con Dove si Balla ci regala pure un messaggio di speranza per il futuro. Ma anche qualche minuto di discoteca. VOTO 7.

Eterno Massimo Ranieri con Lettera di là dal Mare

Lettera di là dal mare ha un sapore retrò e delle atmosfere affascinanti. La voce di Massimo Ranieri fa la differenza e valorizza un testo di per sé già interessante. Personalità, unicità e poesia: tutto questo è Massimo Ranieri. Un artista che non si accontenta e che alla sua età non ha smesso di sognare e di regalare grandi emozioni. Al terzo ascolto abbiamo le idee molto più chiare per le pagelle Sanremo 2022. VOTO 7,5

Rettore-Ditonellapiaga coppia rivelazione

La Chimica tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga è contagiosa. Chi dice il contrario, probabilmente, è prevenuto o vede liti e incomprensioni che non esistono. Lo hanno ribadito più volte le dirette interessate, ma non ce n’era bisogno perché a parlare per loro ci ha pensato il palco. Applausi. VOTO 7,5

Festival di Sanremo, Le Vibrazioni: brano di grande energia ma non adatto al contesto

Le Vibrazioni, ad eccezione della serata cover, hanno fatto un buonissimo Festival di Sanremo. Il pezzo Tantissimo merita una posizione di prestigio nella classifica e nelle nostre pagelle finale. Il ritornello, l’energia e la capacità di coinvolgere di Francesco Sarcina è qualcosa che va sottolineato senza se e senza me. Tantissimo è un brano che ascolteremo ancora, volentieri. VOTO 7,5

Achille Lauro, un altro Festival di Sanremo da protagonista

Domenica di Achille Lauro ha un ritornello potentissimo e inebriante. Lui, poi, si conferma un personaggio imprevedibile e autentico. Ha imboccato una strada dove non c’è troppo traffico, una strada in cui contenuti ed effetto viaggiano di pari passo. VOTO 7/8

Blanco e Mahmood: una vittoria quasi annunciata

Blanco e Mahmood hanno realizzato un pezzo straordinario e poetico, capace effettivamente di dare Brividi. E’ oggettivamente un pezzo che merita di stazionare ai vertici, come conferma il gradimento totale da parte del pubblico. VOTO 8

La potenza senza eguali di Emma

Emma Marrone sa essere magnetica come poche. Domina il palco con la voce, una rarità nel panorama attuale. C’è persino una crescita dal debutto alla serata finale. Una crescita di emozioni percepite. Perché Ogni Volta è Così è un brano intenso e colmo di significato. Un significato di per sé profondo, certo, ma evidenziato dalla cantante salentina che ha rivelato la sua versione migliore nella serata finale. Pagelle Sanremo 2022 al top. VOTO 8

Elisa straordinaria a Sanremo, semplicemente poetica

Un’altra grande stella di questo Festival di Sanremo 2022 è Elisa, indiscutibilmente. Raffinata e potente, semplicemente magica. Più la ascoltiamo, più ci piace. La sua voce è talmente avvolgente che persino distrae dal testo di O forse sei tu: un brano penetrante, che lascia il segno e che solleva Elisa in cima alle nostre pagelle Sanremo 2022. Se non è la regina assoluto di questa settantaduesima edizione, poco ci manca. VOTO 8 +

La Rappresentante di Lista è spettacolare

Chi legge le nostre pagelle di Sanremo sa che stravediamo per La Rappresentante di Lista. Ciao Ciao è un pezzo non banale che incanta fin dall’apertura. Musicalmente c’è tutto in questo brano straordinario. Attenzione a non farsi distrarre troppo dai look strambi e dalle movenze iconiche de La Rappresentante di Lista, che diciamocelo è uno spettacolo e sa intrattenere come poche. Originalità, audacia e imprevedibilità sono di casa in Ciao Ciao. Insomma un pezzo da tutto da godere. VOTO 8,5

Festival di Sanremo 2022, le pagelle della finale: l’incredibile evoluzione di Irama

Da cantante ad artista. Irama è diventato grande e con Ovunque Sarai ha segnato un’evoluzione che lo proietta direttamente in cima alle nostre pagelle Sanremo 2022. L’energia e il coinvolgimento emotivo fanno la differenza in questo pezzo, le emozioni quindi sono palpabili e si percepiscono dalla prima all’ultima strofa. Con Ovunque Sarai Irama ci ha preso per mano e accompagnato in un mondo dalle atmosfere ignote e tremendamente affascinanti. VOTO 8,5

Noemi, big tra i big

Che personalità Noemi! Che voce straordinaria! Il ritornello di Ti Amo non lo so Dire, poi, è qualcosa di eccezionale. In termini di emozioni si vola davvero altissimo. L’energia del pezzo è un crescendo continuo, nonostante la complessità della ritmica. Sono un talento come Noemi poteva interpretarlo così. Come abbiamo già detto è una canzone che sembra scritta su misura per lei. Ascoltarla è stata un regole enorme. VOTO 8,5

I cantanti flop della finale secondo le Pagelle Sanremo 2022

Rkomi molto lontano dalla sufficienza

Il ritornello di Insuperabile è anche gradevole, ma siamo pur sempre al Festival della canzone italiana. Il brano ci dice davvero poco, l’interpretazione di Rkomi pure. Ricorderemo simpaticamente la sua energia e i suoi capelloni scompigliati. Sufficienza molto lontana nelle pagelle Sanremo 2022 finali. VOTO 4,5

Aka7even: debutto non facile ma un grande futuro in radio

Perfetta Così è un pezzo godibile ma onestamente molto adolescenziale e di scarsa caratura. Aka7even, inoltre, non appare in forma smagliante nella puntata finale del Festival di Sanremo 2022. Ha un futuro interessante davanti a sé ma se pensiamo all’esibizione di ieri sera restano impressi alcuni urli agonizzanti ed una performance che onestamente non è stata all’altezza delle sue qualità. Impossibile valorizzarlo di più nelle pagelle Sanremo 2022 VOTO 4,5

Highsnob e Hub, finale Sanremo 2022: luci e ombre per la coppia

Highsnob e Hu sono sicuramente un’accoppiata interessante e con prospettive promettenti. Il pezzo Abbi Cura di te, però, lo abbiamo già detto, non lascia del tutto segno e non sappiamo perché. Questione di gusti? Probabilmente. Ma le pagelle Sanremo 2022 sono soggettive e sono determinate, nel bene e nel male, dalle emozioni di chi ascolta. VOTO 5

Yuman sale nelle pagelle Sanremo 2022, ma resta nei flop

Yuman cresce e ci convince un po’ di più rispetto al debutto al Festival di Sanremo. Con Ora e Qui però non arriva fino alla sufficienza. Prevalgono infatti le ombre rispetto alle luci nelle nostre pagelle Sanremo 2022 finali. Le atmosfere retrò del pezzo sono un elemento interessante, ma non bastano. VOTO 5,5

Sangiovanni ancora acerbo per Sanremo 2022

Le Farfalle di Sangiovanni voleranno in radio e faranno danzare i tanti fan che Sangiovanni, abilmente, ha conquistato con il uno stile effervescente (ma a nostro avviso poco autentico). Ancora troppo acerbo? Probabilmente sì. Per questo motivo andiamo leggeri nelle pagelle Sanremo 2022. VOTO 5,5

Festival di Sanremo, pagelle della finale: Tananai orecchiabile

Tananai ha fatto centro con il ritornello di Sesso Occasionale, che dopo pochi giorni è già diventato tormentone nei dintorni. Bisogna però considerare l’assoluta leggerezza del testo, per non dire inconsistenza. C’è poco da aggiungere nelle pagelle Sanremo 2022. VOTO 5,5

Giovanni Truppi si salva nella finale di Sanremo 2022

Non ci era piaciuto per niente, all’inizio. Ma serata dopo serata ci ha conquistato un po’ di più, prendendoci per mano e accompagnandoci nel suo mondo. Il mondo del cantautorato. VOTO 6

Giusy Ferreri più si che no ma scelga che direzione prendere

In Miele, il pezzo di Giusy Ferreri, c’è un tentativo di fare qualcosa di interessante. Un tentativo riuscito a metà. L’apertura è a dir poco intrigante, poi il brano si inceppa. Di sicuro la preferiamo in questa versione un po’ retrò, sicuramente più coerente con le caratteristiche della cantante. “La mia è una canzone più da baita di montagna che da chiosco in riva al mare”, aveva detto Giusy alla vigilia della kermesse. “Voglio spiazzare e andare in un’altra direzione”, ce l’ha fatto. Sì e no VOTO 6.

Ana Mena, le soddisfazioni arriveranno dopo il fine Festival di Sanremo 2022

Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, con ragionevole convinzione: Duecentomila ore di Ana Mena sarà un successo radiofonico. Musicalmente però c’è poco, una traccia monotematica che non offre spunti significativi dal punto di vista del testo e dei contenuti. Basta questo per affossarla nelle pagelle Sanremo 2022? Potrebbe bastare, ma preferiamo concentrarci sulla sua voce e la sua piacevolezza sul palco, elementi che valgono la sufficienza piena. VOTO 6.



