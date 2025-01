Leonardo D’Amico, chi è il compagno di Laura Freddi: la figlia Ginevra

Laura Freddi è da diversi anni sentimentalmente legata al compagno Leonardo D’Amico, dal quale nel 2018 ha avuto una figlia di nome Ginevra. La showgirl in passato ha avuto importanti relazioni d’amore con Paolo Bonolis, con cui è stata fidanzata dal 1991 al 1996, ma anche un breve matrimonio con Claudio Casavecchia durato pochi anni, dal 2006 al 2008; oggi, invece, è felice al fianco dell’uomo con cui ha costruito una famiglia molto unita ed affiatata, ma anche piuttosto riservata.

Ma chi è Leonardo D’Amico, compagno di Laura Freddi? Classe 1973, in passato è stato un giocatore di beach volley, oggi invece è rimasto nello sport professionistico lavorando però come fisioterapista per la Nazionale Italiana di Beach Volley. La loro storia d’amore è sbocciata diversi anni fa e, in attesa del matrimonio (che la coppia starebbe pianificando per un futuro forse non troppo lontano), si godono la loro riservata ed affiatata vita di coppia in compagnia della figlia Ginevra.

Laura Freddi e Leonardo D’Amico verso il matrimonio: dettagli ancora top secret

Parlando proprio della figlia Ginevra in un’intervista a La volta buona dello scorso anno, Laura Freddi ha commentato il periodo della maternità culminato con la gioia più grande: “Ginevra sono riuscita ad averla a 45 anni, oggi lei ne ha sei. È stata veramente la mia volta buona, lo spettacolo più bello che potessi fare; mi ero ormai rassegnata ma dentro di me dicevo: ‘Posso anche non essere mamma’. Dopo una vacanza però è arrivata questa sorpresa inaspettata”.

Laura Freddi, da tanti anni al fianco del compagno Leonardo D’Amico, ora sogna il matrimonio. In un’intervista a DiPiù dello scorso settembre, la conduttrice si era detta pronta al grande passo e la coppia starebbe già pianificando il giorno più bello. Location, data e dettagli sono ancora top secret, ma la Freddi ha ammesso che il passo del matrimonio è stato fortemente voluto dalla loro figlia Ginevra: “‘Mamma, è arrivato il momento di sposare papà, e voglio portarvi io le fedi…”, mi ripete tutti i giorni. E noi la accontenteremo“.

