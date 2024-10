Loredana Lecciso avvisa la sorella Amanda su una possibile storia al Grande Fratello

Ha preso il via da qualche giorno l’avventura di Amanda Lecciso nella casa del Grande Fratello, la sorella di Loredana, compagna di vita di Al Bano, ha costruito diversi legami all’interno del loft più spiato d’Italia, instaurando diversi legami, ma per il momento nessuna conoscenza approfondita con alcun uomo, ma intanto la sorella Loredana ha voluto metterla in guardia riguardo a un presunto innamoramento proprio nella Casa: “Ad essere sincera non le auguro di innamorarsi perché potrebbe essere un errore” ha detto la donna nel corso di una intervista concessa tra le colonne del magazine Nuovo TV.

Vedremo se Amanda Lecciso deciderà di seguire il consiglio della sorella Loredana nel caso dovesse restare ancora nella Casa del Grande Fratello, oppure farà di testa sua lasciandosi andare ai sentimenti e magari a qualche relazione con uno dei diversi uomini presenti nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Amanda Lecciso, confidenze in arrivo sulla famiglia di Al Bano al Grande Fratello 2024?

La patata entrata nella casa del Grande Fratello 2024 è bollente, visto che Amanda Lecciso rappresenta una famiglia molto nota italiana, visto il rapporto con Al Bano. E sulle pagine di Nuovo TV, Loredana Lecciso si è espressa sulla presunta fuga di notizia riguardo alla famiglia, ammettendo però di non avere paura della questione, anzi, dicendosi tranquilla e fiduciosa della sorella Amanda e sul fatto che non abbia la lingua lunga.

“Non mi fa paura questa cosa” ha ammesso Loredana Lecciso dicendosi certa che non ci sono possibilità che ciò accada al Grande Fratello 2024. Intanto Amanda Lecciso è finita al televoto e si giocherà la permanenza nella Casa, con gli attori Iago e Clarissa Burt, anch’essi finiti a rischio eliminazione nel programma di Alfonso Signorini, che domani regalerà un nuovo verdetto.