Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello dove Lorenzo Spolverato è risultato immune. E forse forte di questa cosa è andato da Javier Martinez, dopo la diretta condotta da Alfonso Signorini, per cercare l’ennesimo chiarimento dopo mesi di convivenza. Ma cosa si sono detti? Saranno riusciti ad arrivare a un punto oppure no? Dai toni usati da Lorenzo sembrerebbe proprio di no: “Ma dove ti aggrappi senza me e Shaila? Ma non ti stanchi?”.

Ad Javier ha dato fastidio la “strafottenza” di Lorenzo nell’avvicinarsi a lui e parlare attorniato dai suoi amici. Lo ha poi invitato a parlare tranquillamente senza fare il suo show come al solito. Il confronto è andato avanti cercando di mettere sul piatto le cose che non proprio non piacciono l’uno dell’altro.

Lorenzo Spolverato si confronta con Javier al Grande Fratello: “Non sono cattivo come dice Helena”

Ad Javier Martinez è stato imputato il fatto di andare d’accordo con tutti. A muovergli questa cosa è stato Lorenzo Spolverato durante il loro ultimo confronto nella casa più spiata d’Italia. Quest’ultimo gli ha chiesto se anche fuori avrebbe gli stessi rapporti aggiungendo chi gli interessa davvero nella casa. Javier ha elencato una serie di persone che reputa importante nel suo percorso dentro la casa e ha invitato Lorenzo a non criticare puramente per il gusto di farlo, ma di dare solo i suoi semplici punti di vista. “Non sono cattivo come dice la tua amica” ha dichiarato Lorenzo facendo riferimento al confronto avuto con Helena Prestes sempre nella puntata di ieri sera.

Poi c’è stato un momento che ha fatto presagire un secondo di vicinanza quando Javier ha detto chiaramente a Lorenzo che non lo avrebbe nominato, qualora non fosse stato immune, perché l’accanimento su di lui gli ha dato fastidio (un chiaro riferimento alla questione legata al guru della moda che ieri ha fatto la sua comparsa). Lorenzo lo ha ringraziato aggiungendo che secondo lui Javier sta ancora giocando a carte scoperte e che dovrebbe invece rivelarsi per quello che è e ascoltare il suo cuore. È stato poi Javier a chiudere la questione quando gli ha chiesto come mai non accetta il semplice fatto che loro due sono persone incompatibili. In tutto questo Shaila, che non crede che Lorenzo sia gay, è rimasta seduta sul divano in silenzio.