Al Grande Fratello è arrivata nel cielo un’enorme sorpresa per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. A mandare l’aereo sono stati i fan della coppia insieme alla mamma del modello milanese, Cristina Bracci, che si è unita alla fanbase del figlio per fargli sapere cosa pensa di lui e della fidanzata. Appena hanno saputo della presenza dell’aereo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono corsi in giardino e hanno guardato il messaggio nel cielo. Ma cosa c’era scritto sul lungo striscione apparso improvvisamente sopra la casa dei Lumina Studios? Andiamo a scoprirlo!

“Siete Luce, we love you! #Shailenzo + Mumcri” recitava il messaggio sullo striscione in coda all’aereo. Così i due fidanzati si sono lasciati andare alla pazza gioia, saltellando e urlando stupiti da quello che hanno visto. Ma a meravigliare i fan sono state le parole di Shaila, che presa dall’entusiasmo per quello che ha letto, ha urlato: “Ciao suocera, ciao Cristina!“. L’ex velina ha poi concluso gridando: “Ciao Shailenzo!“, salutando i fan del Grande Fratello con il loro soprannome.

Lorenzo Spolverato dopo aver sentito le parole di Shaila Gatta si è stupito: “Mamma mia che alleanza“, ha detto molto emozionato, dicendo poi: “Ciao mamma, ti amo“. Il modello milanese è molto legato alla mamma e non vede l’ora di presentarle in maniera ufficiale la fidanzata con la quale sta vivendo bellissimi momenti al Grande Fratello nonostante le critiche di Stefania Orlando che li ha definiti entrambi falsi. Ad ogni modo, dopo l’arrivo dell’aereo e le grida entusiaste, Shaila Gatta ha fatto un appello destinato proprio alla sua mamma.

A lei ha detto di mandarle un messaggio dimostrando di volersi alleare con mamma Cristina Bracci e far vedere ai fan del Grande Fratello di essere unite e felici della loro relazione. Shaila Gatta ha infatti bisogno di supporto da parte della sua mamma che è sempre stata contraria alla relazione fra i due. Fu proprio la donna a uscire dalla casa del Grande Fratello e sussurrare all’orecchio della figlia che fuori si dice che Lorenzo Spolverato sia gay, cosa che poi il ragazzo ha platealmente smentito. Chissà quindi se le due suocere si incontreranno e se si dimostreranno alleate in questa relazione un po’ “stravagante” nel reality…