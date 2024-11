Fino a pochi giorni fa, al Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato era molto amico con Helena Prestes. Quando il coinquilino però si è accorto che Helena voleva di più da lui, ha provato ad allontanarla. Inizialmente Helena sembrava essere d’accordo con l’iniziativa di Lorenzo di evitare effusioni e altri fraintendimenti, decidendo, di comune accorto, di rimanere amici. Dopo di che il Grande Fratello ha deciso scombinare i piani e di inviare Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, insieme, nella Casa del Gran Hermano.

Sebbene già, prima di partire, mentre erano nello studio del GF, entrambi hanno ammesso ad Alfonso Signorini che c’era un’attrazione tra loro, Helena Prestes avrebbe continuato a nutrire una speranza nei confronti di Lorenzo Spolverato. Nel frattempo, in Spagna, una volta che Lorenzo e Shaila si sono ritrovati insieme nella nuova avventura, la passione tra i due è scoppiata definitivamente. Qualcosa però, di ancor più grave per Helena, sarebbe accaduto al loro ritorno dalla permanenza nella casa del Gran Hermano.

In seguito a un confronto, alcuni scatti di rabbia di Lorenzo Spolverato hanno scatenato delle reazioni poco piacevoli da parte del pubblico del Grande Fratello. Da una parte c’è chi pensa che il coinquilino sia un narcisista, dall’altra qualcun altro che crede che delle esperienze negative nel passato di Lorenzo lo influenzino ancora oggi in alcune sue reazioni. Ad ogni modo, per chi sostiene Lorenzo, specialmente da parte della sua famiglia, intervenuta nel dibattito grazie a un video-messaggio, sembra che Lorenzo quando veda che le persone non dicono la verità reagisca in questo modo, da molti definito, molto brusco.

A conti fatti, però, nella scorsa puntata del Grande Fratello è stato il preferito del pubblico, potendo rimanere ancora nella casa, e la nascente relazione tra lui e la ballerina Shaila Gatta ha preso sempre di più la strada del romanticismo, lasciando credere ai più scettici che non si sia trattata di nessuna macchinazione degli autori, quanto più della manifestazione di un desiderio dello stesso Lorenzo Spolverato nei confronti di Shaila. Soltanto nella giornata di ieri, 23 novembre, Lorenzo si sarebbe confrontato un’ultima volta con Shaila in modo molto dolce. Shaila, di risposta alla dolcezza di Lorenzo, ha ammesso: “ho scelto te perché il mio cuore chiama te”.