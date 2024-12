Luca Calvani, chi è il compagno di vita Alessandro Franchini

Nella vita dell’attore e regista toscano Luca Calvani trova spazio Alessandro Franchini, compagno di vita del concorrente del Grande Fratello. I due condividono tutto fuori dalla casa del Grande Fratello e un mese fa, in occasione del suo cinquantesimo compleanno l’uomo ha deciso di inviare uno speciale messaggio al fidanzato: “Tanti auguri a te che con quel sorriso mi fai gonfiare il cuore in petto, tanti auguri a te che riempi le mie giornate con la tua gioia di vivere, tanti auguri a te che sei sempre alla ricerca di nuovi progetti ed avventure. Farò di tutto per vederti sempre sorridere“.

Un amore speciale quello condiviso da Luca Calvani e Alessandro Franchini del quale il regista originario di Prato più volte ha parlato nel corso dell’esperienza al Grande Fratello. Già qualche giorno fa si era vociferato di un possibile confronto al Grande Fratello tra Alessandro Franchini e Jessica Morlacchi, che lo aveva tirato in ballo in diverse occasioni.