Luca Calvani è rientrato momentaneamente al Grande Fratello e come ha dichiarato agli autori, ha voluto incontrare solo una persona, la sua amica Helena Prestes. L’attore l’ha sempre difesa e le è stato vicino in tutti i momenti di difficoltà, e quando è uscito dalla casa è venuto a mancare inevitabilmente un personaggio fondamentale per gli equilibri del reality di Canale 5. Così, Alfonso Signorini lo ha accontentato e ha fatto una sorpresa a Helena Prestes, che seduta sul divano lo ha abbracciato appena ha varcato la porta della casa.

Appena si sono visti, Luca Calvani si è subito seduto sul divano insieme alla modella, e approfittando del poco tempo a disposizione ha iniziato a darle moltissimi consigli. Ad esempio, le ha detto che non importa se si esce dal Grande Fratello, ma come si esce. Lei, visibilmente commossa, lo ha abbracciato più volte felicissima di avere una spalla su cui contare. I social intanto sono già impazziti per la “coppia”: “Questo momento Helena e Luca mi ha fatto versare tutte le mie lacrime Per me sono loro la storia d’amore stop“.

Luca Calvani, i consigli a Helena Prestes: “Sai chi sono le persone di cui ti puoi fidare”

“Non torno tesoro, ma ti sostengo da fuori” ha continuato Luca Calvani: “Fregatene di queste provocazioni e vola alto, se sbattono la porta, cambia letto“. Tra Luca Calvani e Helena Prestes c’è una grandissima intesa, i due si vogliono davvero bene. “Non hai bisogno di questa roba, lo sai chi sono le persone di cui ti puoi fidare, non cercare di smascherare qualcuno, non ne hai bisogno“. L’attore ha riempito la modella di parole di incoraggiamento in questo momento difficile, in cui tutta la casa le è contro tranne poche persone.

Intanto, Lorenzo Spolverato ha assistito alla scena tramite lo schermo sorridendo sotto i baffi: lui Helena Prestes non la sopporta proprio! “Tutti da fuori sostengono le persone che credono, ma tu devi sostenere te stessa“, ha continuato Luca Calvani. Helena Prestes gli ha risposto chiedendogli un consiglio, dato che spesso lei spera di avvicinarsi alle persone che le remano contro, ma le sembra solo una perdita di tempo. “Il tempo che ti fa star bene è il più importante. Ti voglio un bene dell’anima, salutami tutti“, ha concluso l’attore, consigliando a Helena Prestes di fare un “respirone” e di continuare a testa alta.