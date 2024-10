Luca Giglioli, che lavoro fa il concorrente del Grande Fratello 2024? Proviene da una famiglia di parrucchieri

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 maggiormente apprezzati dal pubblico femminile troviamo senza dubbi Luca Giglioli, il gieffino proveniente da una famiglia di parrucchieri che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori in queste settimane. E in molti si chiedono che mestiere fa Giglio? La cura dei capelli è un’arte in famiglia, Luca Giglioli lavora come consulente d’immagine, ma allo stesso tempo manda avanti la tradizione di famiglia nel salone di bellezza fondato dal nonno negli anni ’60 in Via Emilia San Pietro, riuscendo ad abbinare qualità a novità oltre alla voglia di sperimentare.

E nella casa del Grande Fratello sono in molte le gieffine che si fanno mettere mano ai capelli proprio da Luca Giglioli, che regala acconciature nuove alle sue compagne di gioco sopratutto prima della messa in onda delle puntate del reality di Canale Cinque.

Luca Giglioli, scatta l’amore con Yulia al Grande Fratello 2024?

Nella casa del Grande Fratello 2024 Luca Giglioli si è avvicinato fin dai primi giorni a Yulia, con la quale sembra avere molti punti in comune, tra i due non è ancora arrivato il fatidico bacio, ma sembra esserci chimica nella coppia. Luca Giglioli ha rivelato a Yulia nelle scorse ore: “Mi piace passare del tempo con te, non è una cosa che faccio perché mi annoio” ha detto Giglio dopo aver notato un po’ di freddezza da parte della ragazza nei suoi confronti.

Tra Luca Giglioli e la compagna di gioco al Grande Fratello 2024 però sembra cambiato qualcosa negli ultimi giorni, con la coppia che si è un po’ allontanata per volere di Giglio: “Non mi sento nessuno nella tua vita per poter osare di più” ha esclamato il gieffino che pensava di aver pressato troppo la compagna di gioco negli ultimi tempi.