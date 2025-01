Malattia di Oliviero Toscani: il fotografo scomparso a causa dell’amiloidosi

La vita del noto fotografo Oliviero Toscani è stata spezzata dall’amiloidosi, malattia con la quale si era ritrovato a fare i conti negli ultimi anni, spiacevole compagna di viaggio che aveva messo a dura prova il suo corpo. Una patologia subdola e rara che aveva portato al ricovero di Oliviero Toscani a Cecina e alla morte avvenuta purtroppo nelle scorse ore, ma che tipo di malattia è l’amiloidosi? Come spiegato dal sito ufficiale dell’Associazione italiana contro le leucemie linfomi e mielosa, la patologia: “L’amiloidosi è una patologia rara, caratterizzata da un accumulo di aggregati proteicianomali che si depositano in diversi tessuti del corpo, con conseguente danno d’organo” si apprende riguardo alla malattia di Oliviero Toscani.

Il fotografo aveva reso nota la sua patologia la scorsa estate, mostrando il peggioramento delle condizioni e raccontando come di colpo tutto sia cambiato: “Fino al giorno prima della malattia mi sentivo 30 anni, di colpo sono diventato ottantenne” ha rivelato in una toccante intervista rilasciata al Corriere della sera.

Malattia Oliviero Toscani, la confessione: “Non ho più voglia di fotografare”

Riguardo alla patologia che lo ha attaccato negli ultimi mesi, Oliviero Toscani aveva raccontato lo stravolgimento della sua vita, dalla perdita di peso alla mancanza di voglia di fare quel mestiere che ha segnato la sua esistenza: “Ho perso 40 chili in un anno, vivere così non mi interessa: potrei chiamare il mio amico Cappato, voglio essere ricordato per il mio impegno. Non ho più la voglia di fotografare, mi sono liberato di tutto” ha detto in una intervista al Corriere della sera.

Della malattia Oliviero Toscani se n’è reso conto durante una permanenza in Val D’Orcia, poi la scoperta grazie a un amico speciale come Francesco Merlo, che ha diagnosticato l’amiloidosi, descritta dal fotografo come una patologia che vede le proteine bloccare degli organi vitali e dalla quale non c’è scampo.

