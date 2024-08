Le mamme straniere avranno la possibilità di studiare nella stessa scuola dei figli grazie ai programmi attivati da alcuni istituti comprensivi di Udine, nei quali possono frequentare lezioni pomeridiane di lingua italiana, informatica, uso del computer e seguire altri corsi utili ad esempio su come richiedere ed utilizzare l’identità digitale Spid o controllare il registro elettronico. Una possibilità introdotta in tre scuole che, come riporta il quotidiano Il Gazzettino, ha già permesso a quasi cento donne di origine straniera, di poter aumentare le competenze, non solo per favorire una maggiore integrazione ma anche per potersi preparare ad esempio a conseguire un titolo di studio o iscriversi ad un corso di formazione professionale o entrare nel mondo del lavoro.

Alcuni di questi istituti inoltre, come suggerito anche dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, apriranno entro il prossimo anno, sportelli dedicati proprio alle mamme straniere, al fine di aiutarle nelle varie difficoltà o a risolvere gli eventuali problemi di comprensione del sistema scolastico italiano, vista comunque l’alta percentuale iscritti di studenti provenienti da famiglie di immigrati.

Corsi per mamme straniere nella scuola dei figli, attivate a Udine lezioni gratuite di italiano e informatica

Le scuole di Udine aprono alle mamme straniere attivando corsi pomeridiani da frequentare nelle stesse classi dei figli, per imparare l’italiano e l’uso del computer. Un programma che ha avuto già molto successo coinvolgendo numerose donne, in istituti secondari che accolgono un’alta percentuale di studenti di origine straniera. Come ha sottolineato al Gazzettino la dirigente del Centro per l’Istruzione Adulti Flavia Virgilio, in alcune di queste scuole la presenza di immigrati può arrivare fino al 90%, mentre la media provinciale è del 30 / 40%.

Così dopo le prime tre nelle quali era partita l’offerta ora altre vogliono aggiungersi proponendo formazione gratuita per mamme di bambine e bambini e aumentando i corsi da svolgere con nuove materie. Ad esempio, come ha affermato la dirigente di uno di questi istituti, data la grande affluenza alle lezioni pomeridiane di informatica per ragazzi: “ Lo faremo per le mamme anche quest’anno, per dare loro la possibilità di accedere a un titolo spendibile“.